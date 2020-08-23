内地核酸检测支援队全员抵港 9月1日开始开展检测工作

新华社电 继8月初首支“内地核酸检测支援队”的10名先遣队员抵港后，其余50名队员21日下午也来到香港。他们将协助香港特区政府开展核酸检测工作，抗击新冠肺炎疫情。

当日12时许，广东省副省长张新在广州市为“内地核酸检测支援队”送行并授旗，支援队随后乘车出发赴港。张新在作动员讲话时表示，希望队员们尽快适应当地工作机制，尽快帮助香港特区政府全面、高质量地完成核酸检测任务。

来自广东省卫健委、曾担任广东省支援武汉医疗队总指挥的“内地核酸检测支援队”队长余德文介绍，支援队共有60名队员，其中53名是检测技术人员，他们都是富有检测经验的专业人员。支援队最主要的任务是协助特区政府，为香港市民提供核酸检测。队员抵港后，将接受有针对性的培训和实操。然后，将按照香港特区政府的安排，从9月1日开始开展检测工作，预计两周内完成检测任务。

“香港和内地唇齿相依、血脉相连。支持香港抗疫，我们深感使命光荣，责任重大。我们将以科学的态度、专业的技术、优良的作风，全力以赴完成中央交给的任务，我们也有信心高质量完成任务。”余德文说。

香港市民颜汶羽等人得到消息后，专门来到深圳湾口岸迎接支援队。颜汶羽说，他们非常期待并热烈欢迎支援队支援香港抗疫。支援队的到来，将能够帮助香港医疗体系、帮助香港市民渡过难关。

香港特区政府当日傍晚在特区政府总部为支援队举行了简短的欢迎仪式。政制及内地事务局局长曾国卫、食物及卫生局局长陈肇始等人表示，欢迎“内地核酸检测支援队”抵港，并感谢中央政府积极回应特区政府请求，迅速组成支援队伍到港，协助特区抗击严峻的疫情。面对此次疫情，特区政府已采取多项应对措施，加上中央政府的全力支持，特区政府有信心应对疫情，让市民尽早恢复正常生活。

出席欢迎仪式的中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任仇鸿表示，中央政府始终将全体香港同胞的福祉放在心上。中央政府派出支援队支持香港抗疫工作，体现了中央和内地对香港的真诚关心和支持，也体现了中央政府人民至上、一切为了人民的执政理念。大规模社区核酸检测是找出隐性传染源、控制疫情蔓延的重要手段。早一日控制疫情，香港市民就可以早一日恢复正常生活。

据介绍，7月初开始，香港新冠肺炎疫情防控形势严峻。应香港特区政府请求，在中央统筹部署和指挥下，国家卫健委迅速组建“内地核酸检测支援队”，赴香港开展工作，协助特区抗击疫情。这支“内地核酸检测支援队”由广东省卫健委从省内20余家公立医院选派人员组成。这是首批中央政府派出支持香港抗疫的内地专业队伍。国家卫健委后续将根据香港特区抗击疫情需要，随时调集内地医疗资源给予更多支持。