第九届基层卫生大会即将“云端”开幕

8月22-23日，由中国医疗保健国际交流促进会基层卫生分会、中国健康促进与教育协会主办的第九届基层卫生大会将以视频直播的形式开幕。本届大会围绕“后疫情时代 基层赋新能”主题，为基层卫生工作者提供一场知识盛宴。

本次大会围绕后疫情时代基层卫生发展这一主论坛，开辟八大分论坛，涵盖药品采购及管理、医保支付、慢病管理、医共体建设、家庭医生、基层医生赋能等多个行业热点、重点话题，主题演讲和圆桌会议两种形式，带领参会者一起深度思考与观点碰撞。

主论坛：后疫情时代基层卫生发展

疫情期间，基层医疗机构与疾控机构、大医院相互配合，分工协作、信息共享，为防疫工作做好了第一道防线。同时，疫情也是一块“试金石”，检验着各级医疗机构的能力和制度，暴露出基层医疗机构的一些问题与不足。疫情防控阻击战中，基层卫生机构有哪些经验值得学习？常态化疫情下基层卫生健康与发展将何去何从？制度和政策如何推动基层卫生事业高质量发展创新？

分论坛一：优质服务基层行与社区医院建设

家庭签约医生为了使广大群众能就近享有安全、有效、方便、经济的基本医疗卫生服务，2018年我国开始推行“优质服务基层行”活动，以期持续提升基层服务能力，改善服务质量，为分级诊疗制度建立和健康中国建设打下坚实基础。如何通过“优质服务基层行”活动，把夯实基层落到实处？社区医院建设的任务和工作步骤是什么？新出台的基本医疗卫生与健康促进法能否破解当前看病难、医患关系紧张、医疗法规不完善等社会难题？对医疗机构又有何影响？

分论坛二：医保支付与社区慢病防治管理

2020年7月9日，国务院办公厅发布《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》提出，深化医保支付方式改革，加强医保对医疗和医药的激励约束作用。要求实行多元复合式医保支付方式，重点推行按病种付费，对基层医疗服务，可按人头付费，积极探索将按人头付费与慢性病管理相结合。本次改革，会对医共体建设带来什么影响？医共体下慢病分级诊疗将如何改革？以骨质疏松为例，慢病管理如何通过社区综合管理模式实现？

分论坛三：药品供应保障与基层用药管理

药品支出是群众医疗支出的重要组成部分，保障药品供应和促进临床规范合理用药，是药品供应保障全链条中的重要环节，也是解决看病贵问题的关键点。建立和完善国家基本药物制度、保证民众基本用药，是我国深化医药卫生改革的重大任务之一。在资源不占优势的基层，如何完善基层药品供应保障机制建设，确保药品安全、有效、可及？面对药品供应和价格监测不及时，违法操纵市场抬高药价现象，短缺药品应该如何做好保供稳价工作，保障群众基本用药需求？医疗机构应该如何加强药品安全管理、如何促进合理用药？

分论坛四：带量采购与临床用药

从第一批“4+7”试点到第二批25省市扩围，再到近期第三批国家带量采购逐步启动，随着带量采购试点的进一步深入，药品的集中带量采购正在形成常态化，集采的范围和药品品种也在不断增加。药品带量采购政策实施以来，对社会各界具体有何影响？各地应该制定什么政策来落实顶层设计？社区集采药品和执行过程中有哪些问题及解决方案？

分论坛五：家医签约与绩效考核长效机制

家庭医生签约在实践过程中存在医生人员不足，家庭医生能力不强，家庭医生动力不足，基层医疗条件薄弱，配套保障机制欠缺，基层全科医生执业医疗风险等诸多问题。当前该如何解决这些问题？社区卫生服务如何破局？医共体建设下的数字化家庭医生签约服务如何落地？它山之石可以攻玉，本次论坛更有美国北卡罗琳娜州家庭医生张菁现身说法美国家庭医生服务模式，瑞典斯德哥尔摩全科高级医师王挥为您分享他做社区家庭医生的经验。

分论坛六：紧密型县域医共体与上下联动

紧密型县域医共体建设是新一轮基层医改的重要举措，更是当前全国各地推动医改的重要抓手。当前，县域医共体建设在形式上的整合并不难，如何重构和升级县域医疗及公卫服务体系，促进服务内容与差异化个体之间产生 “化学反应”才是最大的挑战。提升基层群众看病就医的获得感，为人民群众提供全方位全生命周期健康服务才是最终目的。县域医共体究竟应该怎样建设和管理？评判标准与监测指标是什么？医共体如何发挥对基层的带动作用？医疗保障制度改革对医共体建设有何影响？有没有参考示范单位？

分会坛七：基层智能化建设与社区慢病管理诊疗

疫情期间，线上诊疗咨询服务、远程会诊视频系统、线上科普防疫知识等一系列“互联网+医疗健康”的新服务，在保障患者安全就诊，降低医务人员感染风险的同时，大幅提高了医疗服务的触达范围，为疫情筑牢新防线。随着基层智能化建设的推进，5G 、人工智能、工业互联网、物联网等技术的逐渐普及，基层医疗领域也将发生翻天覆地的变化。新基建给基层医疗卫生信息化建设带来哪些新机遇？信息化对家庭医生签约服务与管理有何影响？基于县域医共体的全民健康信息化建设方案该如何设计？

分会坛八：基层医生赋能行动云鹊论坛

基层医生作为全民健康的守门人，提升基层医生业务能力是保障全民健康的必要条件，也是落实分级诊疗政策的破局钥匙。当前基层医生存在着能力不足、待遇不高、动力不强等问题，如何通过继续教育提升基层医生服务能力？针对院校全科医生培养有何反思？如何通过制度改革增强医生学习动力，打通职位晋升通道？人工智能技术如何帮助医生提升能力和效率？