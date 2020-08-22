国家卫健委：8月21日新增确诊病例22例 均为境外输入病例

人民网北京8月22日电 （许心怡）据国家卫生健康委消息，8月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，均为境外输入病例（上海13例，河北3例，山东3例，陕西2例，福建1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例59例，解除医学观察的密切接触者1141人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例214例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例2390例，累计治愈出院病例2176例，无死亡病例。

截至8月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例454例（其中重症病例19例），累计治愈出院病例79851例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84939例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者810056人，尚在医学观察的密切接触者14305人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者34例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察20例（境外输入5例）；尚在医学观察无症状感染者366例（境外输入276例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例5164例。其中，香港特别行政区4631例（出院3900例，死亡75例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区487例（出院457例，死亡7例）。