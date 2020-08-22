公安部采取有力措施 ：坚决制止餐饮浪费行为

人民网北京8月21日电 （记者黄庆畅）公安部近日召开会议，要求全国公安机关坚决贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，牢固树立危机意识，充分发挥职能作用，坚决制止餐饮浪费行为，落实保障国家粮食安全各项措施。

公安部要求各级公安机关要在厉行勤俭节约、反对铺张浪费上坚持更高标准、更严要求，采取有力措施，大力倡导节俭用餐，自觉践行“光盘行动”，切实加强公务用餐管理，坚决制止餐饮浪费。要严控“三公”开支，落实节能降耗措施，大力建设节约型机关。要注重抓实抓细抓常，完善各级公安机关食堂管理工作规范，健全公务接待和工作用餐制度，强化内部监管和监督检查，建立健全制止餐饮浪费行为长效机制。要加强对广大民警及其家属子女的宣传教育引导，积极倡导健康文明节俭的餐饮消费方式，切实培养节约习惯，着力营造浪费可耻、节约光荣的氛围。要紧密结合“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，把反对和制止浪费行为作为纠治“四风”的重要内容，不断深入推进制止餐饮浪费工作。

公安部提出，要充分发挥职能作用，紧密结合推进“昆仑2020”专项行动，依法严厉打击制售假劣农资、非法占用农用地、污染环境等违法犯罪活动，全力维护粮食安全、保障农业生产。要密切关注由粮食安全相关问题可能带来的风险及各种苗头性、趋势性问题，全力化解矛盾隐患、维护社会稳定。要积极服务“米袋子”“菜篮子”工程，加强道路交通管理疏导，确保“绿色通道”安全畅通。要加强与农业农村、市场监管、生态环境等部门的协作配合，健全完善行刑衔接、联合执法等工作机制，着力形成保障粮食安全的整体合力。

《 人民日报 》（ 2020年08月22日 04 版）