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重拳打击欺诈骗保行为 福建追回医保基金超1.7亿元

2020年08月21日09:52 来源：人民网-福建频道

　　人民网福州8月21日电（陈楚楚）据福建省医保局消息，今年以来该局将打击欺诈骗保、维护基金安全作为全省医保系统的首要政治任务，目前全省共追回医保基金超1.7亿元。

　　截止7月底，福建省医保局现场检查定点医药机构9052家，占全省定点医药机构17756家的50.98%；处理违法违规违约医药机构3199家，占全省被检查定点医药机构的35.34%，其中暂停医保服务236家，解除医保服务12家，移送司法机关2家，行政处罚1家；查处参保人违规206人；全省共追回医保基金17222.97万元，其中追回基金本金15690.3万元、违约金1258.42万元、行政罚款4.26万元。

　　福建省医保局有关负责人表示，医保基金是人民群众的救命钱，医保基金安全是重大的民生问题，关系到社会的安定稳定和人民群众的切身利益。省医保局将不断创新监管方式方法，对欺诈骗保行为“0”容忍，持续重拳打击，形成高压态势，牢牢守护好百姓“救命钱”。

(责编：许晓华、李轶群)


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