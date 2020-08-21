农业农村部：将秋粮作物重大病虫害损失控制在5%以内

人民网北京8月21日电 据农业农村部网站消息，8月19-20日，全国秋粮作物重大病虫害防控现场会在湖南省长沙县召开，分析研判秋粮作物重大病虫害发生形势，进一步安排部署防控工作。会议强调，要充分认识做好农作物病虫害防控的极端重要性，加密加力、抓牢抓实病虫害防控工作，确保将秋粮作物重大病虫危害损失控制在5%以内，为小康之年粮食丰收赢得主动。

会议分析，今年秋粮作物重大病虫害发生形势不容乐观。特别是水稻“两迁”害虫在西南东部、江南、长江中下游和江淮稻区，草地贪夜蛾在南方秋玉米种植区和北方晚播玉米区重发风险高，尤其值得警惕。

会议强调，要抓紧抓实秋粮作物重大病虫害防控工作，做到“四个强化、四个到位”。

一是强化动员部署，确保组织发动到位。各级农业部门和植保机构要把秋粮作物重大病虫防控作为当前工作的重中之重，充分发挥行政推动在病虫防控组织发动、指挥协调、督查指导等方面作用，层层落实防控责任，确保防控工作顺利开展。

二是强化监测调查，确保预报预警到位。一方面要发挥全国农作物重大病虫测报区域站作用，系统监测、密切跟踪、按时填报秋粮作物重大病虫发生动态，确保信息渠道畅通和实时共享。另一方面，要全面加强大田普查，准确把握重大病虫发生趋势，明确重点防控对象、关键区域和最佳防控时间，科学指导防控行动。

三是强化统防统治，确保防控效果到位。要充分发挥专业化服务组织作用，大力推行统一组织发动、统一技术方案、统一药剂供应、统一施药时间、统一防控行动“五统一”防控。同时，将统防统治与绿色防控有机融合，大力推行绿色防控技术，优先选用高效低风险对路农药品种，切实提高防控科学化水平。

四是强化督查指导，确保措施落实到位。要采取多种形式、通过各种渠道，宣传普及秋粮作物重大病虫防控技术，建立分片包干联系督导制度，防控关键时期组派精干力量进村驻点、深入生产一线，“面对面、手把手”开展现场培训指导，确保防控措施落实到位、防控技术落实到田。

会议要求，应对多发重发农作物病虫害，组织全面贯彻落实《农作物病虫害防治条例》，强化植物保护体系建设，加快建立一支保障农作物病虫害“长治久安”的队伍。