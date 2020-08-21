教育部印发通知：全面恢复教育教学秩序精准做好校园疫情防控

据新华社北京8月20日电 记者20日从教育部获悉，为做好2020年秋季学期教育教学和疫情防控工作，教育部日前印发通知，要求全面恢复教育教学秩序，科学精准做好校园疫情防控，提升应急处置能力。

通知要求，各地各校要按照高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案要求，结合本地疫情防控形势和学校实际，积极稳妥制定开学工作方案。要按照“错区域、错层次、错时、错峰”“属地统筹”等原则，周密安排2020年秋季学期开学工作，全面恢复正常教育教学秩序。

通知提出，开学前，要建立完善疫情联防联控机制，做好防疫物资储备和校园环境卫生整治，“一人一档”制定返校学生信息台账，确保学生返校全程可追溯。开学后，要严格日常管理，严格把好校门，严格活动管控，强化教室、食堂、宿舍、实验室等重点场所疫情防控及安全管理。突出对“重点地区、重点人、重点节点、重点事”的防控。

通知提出，要确保应急工作机制运转顺畅，一旦发现疫情，能够快速启动，第一时间隔离、第一时间报告，高效处置，将疫情处置控制在合理范围。