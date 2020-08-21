习近平总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，强调要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。

单位食堂是群体性餐饮的主要场所。目前各地企事业单位、高校等坚决贯彻落实总书记重要指示精神，纷纷启动食堂改革，探索通过经济手段、管理手段引导职工杜绝“舌尖上的浪费”，营造浪费可耻、节约光荣的氛围。

固定分量、福利制度等导致一些单位食堂浪费严重

“食堂不让打半份菜，又想多吃几样菜，最后吃不完。”“不是想故意浪费，实在是饭菜不好吃，只能剩了。”“作为员工福利，我们单位食堂饭菜比较便宜，浪费一点也没多少钱，久而久之节约意识就淡薄了。”……

建立食堂，本意是方便员工、学生等群体用餐，但采访中这些就餐者的话语却暴露出一些单位食堂存在的问题。

福利餐费制度削弱节约意识。一些单位通过补贴单位食堂来降低员工用餐成本，导致一些员工觉得食物“弃之不可惜”。“这种福利补贴制度导致经济手段失灵，价格调节作用不明显。”中央党校（国家行政学院）经济学部副教授邹一南分析。

管理体制滞后难以满足用餐需求。由于有单位补贴和缺乏同业竞争，一些食堂饭菜质量较差，难以满足员工口味、食量等多元化、个性化需求，造成浪费。

订餐模式简单化造成浪费现象。在传统订餐模式下，食堂管理部门长期按照每日就餐人数的上限备餐，就餐人数不达上限就会导致饭菜浪费。

邹一南介绍：一些单位食堂的统计数据显示，其日均菜品浪费量甚至高达备餐量的1/3。“餐饮浪费这种不良风气有违崇尚节俭的传统美德，更严重的是影响国家粮食安全。”邹一南认为，虽然我国粮食生产连年丰收，但长期态势仍是“紧平衡”，而且受疫情影响，全球粮食市场不确定性增加，必须厉行节约。

“餐饮浪费产生大量厨余垃圾，给后端垃圾处理带来很大的压力，威胁生态环境安全。”北京公众环境研究中心主任马军说。

整治遏制餐饮浪费行为，不少单位食堂已在行动

按需供应，从源头开始“斤斤计较”。

“如果会议活动不提前向我们报备，参会人员就要饿肚子了。”万科集团总部食堂负责人肖磊介绍：为了让食材准备环节可预见、可控制，食堂每日都会记录用餐人数、食材用量及余量台账，作为采购依据。源头精细化管理让备餐数量更加精准；如果有额外用餐需求必须提前申请。

“通过手机软件实时了解职工外出、加班等情况，调整餐量，精准供应。”浙江省宁波市宁海县桥头胡街道机关食堂负责人介绍：利用数字化管理，菜品采购超量的问题解决了，剩饭剩菜现象少了很多。

个性化供应，种类选择多多益善。

同样菜品推出多种菜式，分量有半份菜、小份菜、双人餐多档选择，根据学生口味定期改进菜单……太原理工大学食堂通过更加细分菜品、菜量适应学生多样化需求来减少浪费。“以前每人平均浪费餐食约80克，现在仅15克左右。”学校后勤保障处负责人张富强介绍。

加大宣传教育，激励和监督齐头并进。

8月13日，万科食堂“光盘稽核处”前排起了长长的队伍。这些都是参加“光盘有奖行动”的员工，通过考核就能领取饭盒、水杯等小奖品。有了激励制度，每日约70%的万科员工都能做到“光盘”。

“只要‘光盘’，就能奖励一个水果。”8月14日中午，江西理工大学学生刘富强从食堂阿姨手上接过一个苹果。这一举措让学校食堂餐饮浪费减少了2/3。

一些地方还将厉行节约纳入考核制度。在湖南浏阳市，一些机关的纪委出台了浪费粮食提醒通报制度，如果同一人浪费食物超过3次，通报批评后将结果纳入干部职工考核。

建立智慧化制度化法治化长效机制

专家认为，常态化遏制单位食堂餐饮浪费，就要综合运用法律、行政、经济、宣传教育等手段，并固定为长效机制。

智慧化管理是趋势。在中国人民大学北区食堂一层智慧餐厅备餐间有一台显示器，可实时显示菜品销售情况，食堂将“末位淘汰”不受欢迎的菜品。“由于用餐人群相对固定，单位食堂更容易打造智慧餐饮，通过数字技术优化采购、库存、备餐、服务等各个环节，从而杜绝餐饮浪费。”中国人民大学公共管理学院副教授唐杰说。

制度化改革要突破。比如，要推进福利餐费制度改革。邹一南建议将对食堂的补贴转为针对就餐者，这样一方面减少了一些单位后勤部门寻租腐败的空间；另一方面也强化了就餐者厉行节约的内在动力，同时还可引入市场化的竞争机制，推动食堂提升餐饮质量。

法治化监督要跟上。现阶段，我国现行法律中有各种制止浪费行为的规定。比如，宪法明确规定，国家厉行节约，反对浪费；农业法、国家安全法、食品安全法、民法典等也都有相关规定。“除了原则规定之外，还要建立起易于操作的事前防范、事中监督、事后惩罚的规范，并建立举报机制，曝光浪费现象。”马军建议。

《 人民日报 》（ 2020年08月21日 06 版）