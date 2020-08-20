社会办医如何面对机遇与挑战？专家学者如是说

日前，在2020浙江社会办医创新发展高峰论坛上，来自浙江全省社会办医疗机构的管理者、医务工作者以及部分政界、金融界、社科学界的专家学者，就社会办医的现状和发展前景进行了深入研讨。

传染病学家、中国工程院院士李兰娟在发言中表示，提升全民健康水平，实现全面小康社会是国家健康科技发展的战略目标，而加快转变运营理念与观念，加快社会办医院的人才建设、学科建设、品牌建设是当务之急。李院士强调，学科的建设与医院的发展是最重要的一环，要通过各种形式，多学科的联合、临床人才的培养以及协同作战，从而全面推进社会办医的可持续发展。

针对当前一些社会办医疗机构的经营困境，浙江大学公共政策研究院副院长范柏乃教授在发言中呼吁，要加快社会办医地方立法，推进社会办医的持续健康发展。范教授同时认为，强化社会办医诚信体系建设，全面提振社会办医信誉，将公众参与引入医疗安全全过程，构筑医疗安全公共治理模式是当前工作的重中之重。

“机遇与困难并存。”温州康宁医院股份有限公司董事长管伟立认为，社会办医今后将会在“补缺、互补、多元化多层次”三大领域得到充分体现。管伟立坦言，作为我国医疗卫生体系不可或缺的重要组成部分，政府和社会各界要从实际行动上包容和支持社会办医健康发展。

“在专业性及医保同等各方面，浙江社会办医走在了国内前列，特别是近年来一批规模大、专科特色明显、顶级专家办院的明星品牌机构已崭露头角。”树兰（杭州）医院党委书记、浙江社会办医协会副会长吴章穆介绍说。

“总体来说，浙江省社会办医仍以小、散规模经营为主。随着浙江重点打造“健康生命高地”和建设“健康中国”的省域示范区，社会办医将迎来发展机遇。” 浙江省卫健委规划发展与信息化处副处长黄凤希望社会办医要以高质量、现代化的发展方向为导向，在医疗质量、服务质量上占领更大的空间，不断做精做强自己。

浙江省民政厅副厅长江宇对浙江省社会办医工作表示高度赞赏和充分肯定。