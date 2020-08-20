六成受访者只会选择防疫措施到位的餐馆

随着国内疫情进一步得到控制，各地饭店餐馆的顾客陆续多了起来，有餐馆甚至在客流量大的时段出现了满座、排队等情况。有专家表示，疫情在秋冬还可能出现反复。切实有效做好餐饮业防控工作，提高人们外出就餐的防疫意识，对防疫常态化会起到至关重要的作用。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2502名受访者进行的一项调查显示，63.2%的受访者最近外出就餐的频率增加了。在受访者看来，餐馆防疫不到位的现象有人多时不隔桌、服务员戴口罩不规范和人员不限流。63.0%的受访者表示只会选择防疫措施到位的餐馆。

62.9%受访者表示如遇餐馆人流量大会放弃就餐

北京出租车司机王师傅说，以前到了饭点，他经常去一家中式快餐店吃午饭。现在他每天都吃从家带的饭菜，担心餐馆里人多增加感染风险。“疫情期间，吃饭这件事儿就更加重要了，因为必须得摘口罩，可如果饭店防疫不到位，外出就餐就很容易发生感染”。王师傅现在每天都带着毛巾、消毒湿巾，吃午饭前一定会下车洗洗手和脸，消毒后再进食。

“夏天来了，总想吃烧烤、小龙虾，疫情也稳定了，最近我每周都在外头吃一两次。”北京某事业单位员工刘佳（化名）介绍，她每次去饭店都尽量选靠边、空气流通的餐桌，也会错峰就餐，“周末不赶时间，早饭又吃得晚，我和老公会在下午1点多到店就餐，人很少。如果中途上洗手间，我也会佩戴好口罩，摸过门把手会仔细洗手”。

工作餐、朋友聚会、家人小聚……河北石家庄的吴昊昱（化名）最近经常外出就餐。“看到餐馆里人多了，说实话我心里还有些激动和感慨，这种热热闹闹的氛围太久没有了，吃饭都香了”。

和前阵子比，63.2%的受访者最近外出就餐的频率增加了。交互分析发现，90后外出就餐频率明显增加（68.0%），其次是80后（64.3%）。

62.9%的受访者表示如遇餐馆人流量大，会主动放弃就餐，30.1%会视情况决定，其中一线城市受访者（65.2%）明显更注意。

同时，87.6%的受访者表示去餐馆就餐仍会特别注意防疫。其中，60后最重视（90.3%），接下来是90后（89.4%）和80后（88.3%）。

华东交通大学心理素质教育研究院常务副院长舒曼表示，国家提出复工复产及疫情防控两手都要抓，极大激发了餐饮业的恢复。餐饮业不仅是一种经济现象，更是人们进行感情联结的场所，以餐饮为中心，拓展自己的各种情感关系，由此获得一种心灵关照。

受访者指出存在人多时不隔桌、服务员戴口罩不规范、人员不限流等现象

吴昊昱最近一周去了4家不同的饭店，人流量大时都没有隔桌，有的会注意适当拉开各桌间距。只有一家饭店门口有服务员测体温，一家要求扫健康码，其他两家直接进。“有两次是五六人的聚餐，没有设公筷。有一家是烧烤店，到了晚上生意很好，不少人在门口排队，也没有保持一米的间距”。

刘佳最近去的几家餐馆，只有一家主动摆放了公筷。她感到，饭店普遍在免洗消毒液这块做得到位，“要么摆在洗手池，要么摆在大堂，更有一家在每桌都放置了小瓶装的免洗消毒液”。

28岁的梁淼（化名）特别喜欢吃火锅，最近几天和朋友打卡了两家火锅店，“有一家门口有服务员提醒扫健康码，但有的顾客走得快，直接进去了也没管。另一家，我们一行六七人，就让第一个进店的朋友扫了码，其他人就说不用了”。

调查中，59.6%的受访者感到餐馆在防疫措施上整体落实得严格，其中10.7%感到非常严格。23.3%的受访者认为松懈了。交互分析发现，一线城市餐馆防疫措施相对更严格（62.4%），其次是二线城市（61.3%）。

目前餐馆普遍在哪些方面存在防疫放松的现象？受访者指出：人多时不隔桌（49.7%）、服务员戴口罩不规范（45.6%）和人员不限流（45.4%）。其他还有：不重视一米间隔（43.7%）、餐具消毒走形式（38.8%）、同批顾客健康宝扫码只登记一人（36.8%）、体温监测敷衍甚至不测（33.9%）。

66.0%受访者希望餐馆体温检测、扫码登记严格落实到个人

刘佳有次去家附近的一家早餐店吃饭，发现店里环境卫生不够好，地上有纸团、一次性筷子包装等，“心里直犯嘀咕，表面功夫都不用心，更别说后厨操作和餐具消毒了。以后再也没去过”。

在餐馆的选择上，63.0%的受访者表示只选择防疫措施到位的，12.5%直言不在意，有24.5%会看情况。交互分析发现，90后最为在意（65.2%），其次是80后（64.1%）。

刘佳建议，在餐桌上张贴“走动戴口罩”“饭前洗手”等防疫标识，随时提醒。“希望对餐饮从业人员加强培训，提高他们对防疫的认知和执行能力。相关部门一定要加强疫情期间餐饮业的卫生排查和监督工作，不符合标准的严肃处理”。

河北某公立医院医生赵明（化名）也表示，餐馆每天人来人往，做好从业人员防疫技术的培训和提升，是常态化防疫的关键。“餐饮业严格落实限流、加强日常就餐环境的卫生和消毒工作非常有必要”。

关于在公共场所就餐，舒曼建议，首先，应尽量避免面对面或距离较近的座位安排，多人就餐要使用公筷，避免长时间聚集聊天，有条件的应在单独的座位用餐，并尽量减少用餐时间。其次，要理性判断并付诸行动。正确了解防疫知识是一种能力，更是每个社会公民应尽的责任。在当前，我们应当保持理性态度，积极采取行动。从我做起，从家人做起，形成全社会共同努力的氛围。

餐馆接下来应该在哪些方面加强防疫？66.0%的受访者希望体温检测、扫码登记落实到个人，61.1%的受访者指出餐具、场地消毒要到位。其他还有：限流、组织安全等候秩序（60.6%），服务人员防疫培训（60.0%），堂食保证安全防疫距离（46.0%）。

受访者中，00后占5.1%，90后占36.1%，80后占44.9%，70后占10.6%，60后占2.9%。生活在一线城市的占33.3%，二线城市的占46.7%，三四线城市的占16.7%，城镇或县城的占2.9%，农村的占0.4%。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报