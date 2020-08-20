“最美医生”杨惠云：被需要是一种幸福

杨惠云的职业生涯从一个错误开始。

1979年，16岁的杨惠云考入原西安医科大学附设卫校，学习护理专业。杨惠云的理想是当一名医生，然而，随着学习逐渐深入，她发现，护理和临床医学像两条平行线。

这个事实在杨惠云参加工作后变得愈发清晰。她迷茫了。

1986年，杨惠云参加了由原陕西省卫生厅组织的日语学习班，班里的50余名学生均是来自陕西省各家医院的护理工作者。课程结束后，授课教师推荐了两名学生赴日本神户大学进行短期护理进修，杨惠云是其中之一。这次进修改变了她对于护理工作的看法。

“除了在学校学习，老师还会带着我们去医院见习，和医院的护士共同护理患者，手把手地教我们。其间，我用的大都是医疗的知识，老师也说我的医疗强于护理，也是从那时起，我开始认真思考，护理到底是什么？”

在日本进修期间，杨惠云感受到，日本的护理行业已有了完善的体系，各级护理人员都明确知道各自该做的工作，护士也能够解决病人的健康问题、也能实现自我价值。“这次进修给了我一个重要启示：护士如果做得好，努力做，也可以得到患者的认可，这也是我几十年来坚持的一个想法。”

护理并不是医学的附属，归国后，杨惠云带着这样的信念安下心来，继续在原西安医科大学附属二院从事护理工作。杨惠云回忆，她工作的大部分时间都在病房，除了护理，也和患者聊家常。“那时和患者没有任何距离感。曾经有一名心梗的患者便秘，如果他太用力就有可能引发心梗，所以我很自然地就帮他掏（大便）了。”

在看似琐碎的护理工作中，突发状况时有发生。“在心血管科工作的时候，有一天上夜班，一名因冠心病住院的患者突发急性左心功能衰竭，呼吸困难。我发现后，在医生到来之前，很快让他吸上氧气、帮他调整坐姿。那名患者后来抢救效果很好，医生也很认可我的工作。还有一名心梗患者，也是在我上夜班的时候心脏突然停跳，我发现后马上进行胸外心脏按压，后来患者的心跳恢复了，抢救过来了。”直到今天，杨惠云还清楚地记得夜里独自握着手电筒在病房巡视的情形。她说，那时的心是沉静的，不觉得累，而是很有成就感。

2011年，杨惠云任西安交通大学第二附属医院（原西安医科大学附属二院）护理部主任，负责全院的护理管理工作。此前，她的工作主要是在病房护理患者。如今她需要为全院制定护理发展规划，同时也要培养全院的护士。即便管理工作繁杂，杨惠云还是坚持定期去临床一线。“在护理过程中，哪些方面是欠缺的？护理效果怎样？不到一线就发现不了护理工作中存在的问题。”杨惠云说。得益于长期在一线工作的经验，她很快便适应了新的工作岗位。

除了热爱的护理工作，杨惠云还投身志愿活动。2012年护士节，由护理部发起的“阳光天使”志愿者服务队成立，用于帮扶特殊患者和人群的“一元关爱”护理基金也随之建立。杨惠云说，成立志愿者服务队的初衷是鼓励护士为社会奉献爱心，以此提高社会责任感。服务队现在有志愿者700多人，“我们的基金是每人每个月交1元，有的人还会多交”。杨惠云告诉记者，志愿者服务队最初主要在院内活动，由加入志愿者队伍的护士在休息时间义务进行引导、协助检验科抽血等，后来开始向社区、养老院延伸，志愿者定期去孤寡老人家中服务，并捐助社区的贫困大学生。

2017年护士节，杨惠云获得第46届南丁格尔奖章。“有人问我获奖是什么感觉，我说没什么感觉，就是觉得没有给陕西丢人。真正感到有很强的荣誉感是站在人民大会堂领奖的时候，她觉得自己虽然身处平凡的岗位，但也能站在最高的领奖台上。”

2020年2月7日，西安交通大学第二附属医院组建了130人的医疗队，驰援武汉抗击新冠疫情，杨惠云担任副队长。2月9日凌晨，医疗队接管同济医院中法新城院区的一个重症病区，负责收治重症患者，杨惠云分管医院的感染管理工作和护理工作。她说：“患者在那里没有家人、没有朋友，没有人和他们交流。我进去简单地交流之后，患者都泪流满面，觉得没有被放弃，有希望了。”

医疗队中80后、90后队员占60%，为了消除年轻医护人员对病毒的恐惧，杨惠云总是带头进入病房，坚守在离病床最近的地方。杨惠云说，这也是为了给患者树立信心，让他们感到身边有人陪伴。“后来，我们的每一位队员都愿意去和患者交流，为他们提供帮助，这次冲在前面的都是年轻人。”

杨惠云说，当看到越来越多有责任感、有热情的年轻人投身护理事业，她除了感到欣慰，更感受到传承护理精神的重要性。她相信，随着国家愈发重视护理专业，中国的护理事业将会有更好的明天。

中青报·中青网见习记者 陈鼎 来源：中国青年报