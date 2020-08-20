疫情面前，我们都是责任人

【我的抗疫故事】

今年2月29日，我圆满完成国家交予的阶段性疫情防控任务，平安回到长沙。作为一名国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制工作指导组专家，如今回忆起当初所经历的一幕幕，依然感慨万千……

疫情暴发后，湖北、浙江、云南、广东等地疫情形势越发急迫。“此时不出征，更待何时”，我知道，疫情面前，没有旁观者，我们都是责任人。

2月2日下午，一个从北京打来的派遣电话要求我第二天赶赴云南昆明。身为湖南妇女儿童医院的一名感控医疗人员，我明白自己已被国家征召，去参与疫情一线的防控指导工作。那一刻我内心深感使命光荣、责任重大。那时我暗下决心，一定要尽我所能。

2月3日上午，我独自一人从长沙飞抵昆明，与来自全国各地的专家集合，明确纪律与分工，马不停蹄地进入战斗状态。

我主要负责当地新冠肺炎患者定点收治机构防控措施的制定指导和执行监督，尤其是预检分诊、发热门诊、急诊、普通病房、隔离病房等医疗环节防控措施与国家救治方案的落实。我承担起包括接诊过新冠肺炎患者的卫生所、卫生院等在内的19家收治定点医疗机构及1个疫情暴发村的防控工作指导任务，按照国家要求实行分级分类和精准防控指导。

针对云南地区疫情发生发展形势，依照国家疫情防控总体部署，我同专家组其他成员，先后踏足云南6个市州，深入各级医院、疾控中心、养老院、复产复工企业、机场、火车站、边境口岸、农贸市场等77类机构单位及场所，开展疫情防控工作指导，促进科学防控举措在当地的落实执行。

支援期间，我也将一些“湖南经验”毫不保留地传授给当地，比如中医抗疫、中西医结合治疗方法及省级专家下沉地州市开展重症病例救治等，在当地发挥了一定作用，受到当地同行肯定和欢迎。作为一名湖南医务人员，我也感到非常自豪。

在云南疫情一线奋斗27天的我们，在2月29日接到国家发来的全体休整指令，圆满完成国家交予的阶段性抗疫任务。那时，被征调对口支援湖北黄冈的另外10位同事，正下沉到革命老区红安县，坚守在当地唯一的重症病人收治点。

面对这次疫情，每个中国人都没有旁观，而是勇敢面对，展现出磅礴的中国力量，彰显出伟大的中国精神，也诠释着深厚的中国智慧。

（本报记者禹爱华、龙军整理）