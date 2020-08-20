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航天中心医院举办2020年“中国医师节”庆祝大会暨“弘扬抗疫精神 护佑人民健康”战疫先锋团队先进事迹汇报会

2020年08月20日08:44 来源：人民网-人民健康网

在第三个中国医师节之际，8月19日下午，航天中心医院举办2020年“中国医师节”庆祝大会暨“弘扬抗疫精神 护佑人民健康”战疫先锋团队先进事迹汇报会。当日，航天中心医院还开展了医师节义诊活动。

会上，航天中心医院院长杜继臣为医师节致辞，党委书记张向群宣读了“健康中国 使命必达”《致全体医师的一封信》。在从医70余年、96岁高龄的老专家罗世芳教授领誓下，20名新入职员工和青年医生代表与在不同岗位上的医师们共同庄严宣誓《中国医师宣言》，向祖国和人民作出“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的郑重承诺。同时，还为在脱贫攻坚、对口帮扶工作中的三位优秀医师代表进行了颁奖与表彰。医院对口帮扶协作共建的五家兄弟医院医师代表分别在湖北、陕西、河北、辽宁多省市通过远程视频同步共同宣誓。

医院八支新冠肺炎战疫先锋团队从各个不同的视角、不同的侧面展示了航天中心医院人闻令而动、挺身而出、白衣执甲、逆行出征，在抗疫战线上，始终坚持“人民至上、生命至上”，不畏艰险、不怕牺牲、持续奋战在疫情防控与救治生命的前线，同时间赛跑、与病魔较量，以坚强意志和血肉之躯筑起护佑人民健康的钢铁长城，彰显出医务人员护佑人民健康的职责使命和责任担当。

北京市海淀区委卫生健康工委副书记、海淀区卫生健康委员会主任李劲涛表示，希望航天中心医院进一步弘扬抗疫精神，做好区域医疗服务和对口支援帮扶相关工作任务；进一步发挥区域医疗中心作用，不断提升医疗技术水平，为患者提供更加优质高效的医疗服务；继续强化创新发展、特色发展之路，成为海淀区医院创新发展的典范。

航天医疗健康科技集团有限公司董事长、党委书记陈仕俗要求：“要牢记使命，不断弘扬高尚医德医风；要加强学习，不断提升自身医术水平；要转变作风、深入贯彻航天医科提出的凝聚力工程；要服务医生，着力增强归属感和获得感。”（航天中心医院医务部 李成义）

(责编：崔元苑、许心怡)


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