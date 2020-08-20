新华社北京8月19日电 （记者王秉阳 屈婷）在8月19日第三个“中国医师节”到来之际，中宣部、国家卫生健康委联合发布2020年“最美医生”先进事迹，向参与疫情防控的广大医疗卫生工作者致以崇高敬意。

2020年“最美医生”宣传发布活动通过视频记录和现场讲述，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对卫生健康事业的高度重视，对医疗卫生工作者的关怀关爱；集中展现了在抗击新冠肺炎疫情中，广大医疗卫生工作者把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，白衣执甲、逆行出征，全心全意投入防控救治，用血肉之躯构筑起阻击病毒的钢铁长城；生动展示了以丁文祥、王文涛、王锦萍、杨惠云、肖颖彬、饶明俐、柴嵩岩、徐建国、蔡卫平、魏文斌和健康扶贫团队为代表的新时代医疗卫生工作者，牢记初心使命，坚守工作岗位，精炼医技医德，用实际行动践行着“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。

发布仪式现场播放了“最美医生”先进事迹的视频短片，生动讲述了他们的从医之路。中宣部、国家卫生健康委负责同志为他们颁发了“最美医生”荣誉证书。