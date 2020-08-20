全国早稻总产量2729万吨 扭转连续七年下滑态势实现增产

本报北京8月19日电 （记者陆娅楠）继夏粮喜获丰收后，中国早稻实现增产。国家统计局19日公布的全国早稻生产数据显示，2020年全国早稻总产量2729万吨（546亿斤），比2019年增加102.8万吨（20.6亿斤），增长3.9%，扭转了连续7年下滑的态势。

“今年早稻生产虽然受南方部分地区严重洪涝灾害的不利影响，单产有所下降，但得益于播种面积的大幅增加，全国早稻实现增产。夏粮丰收和早稻增产奠定了全年粮食稳定生产的基础，为进一步扎实做好‘六稳’工作、全面落实‘六保’任务提供了坚实的保障。”国家统计局农村司司长李锁强说。

2020年全国早稻播种面积4751千公顷，比上年增加300.7千公顷，增长6.8%。分地区看，10个早稻生产省（区）中有7个播种面积增加。其中，湖南、江西增加最多，分别增加131.1千公顷和121.7千公顷，增长12.0%和11.1%；其次为广西、广东，分别增加37.3千公顷和34.5千公顷，增长4.9%和4.1%。