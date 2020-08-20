我国医师队伍总数达386.7万人

本报北京8月19日电 （记者邱超奕）8月19日是第三个中国医师节，国务院联防联控机制当天召开新闻发布会，介绍医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用，以及秋冬季疫情防控等情况。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，医师队伍建设近几年取得了显著成效，截至2019年底，我国医师队伍总数达到386.7万人，比2015年增加近83万人，增长27.2%。在医师队伍当中，大学本科以上学历占57.4%，比2015年增长8个百分点。基层医师队伍也得到了长足发展，医师数量达到143.7万人，比2015年增加33.5万人，增长30.4%。此外，一些薄弱专业的医师队伍建设同样取得成效。儿科、精神科等紧缺专业的医师数量近几年增长迅速，儿科医师去年已经达到23.4万人，医师队伍的能力水平、整体构架和布局得到稳步提高和改善。

国家卫健委疾控局监察专员王斌表示，新冠肺炎疫情是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，广大疾控人员在抗疫一线经受住了考验。

目前，全球疫情仍呈现增长态势，面对秋冬季的疫情防控形势，相关部门已经着手准备。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友认为，经过半年多的实践，相信我国有能力及时控制住疫情。

关于国家卫健委下一步的工作安排，王斌介绍，一是梳理各项常态化的防控措施，结合秋冬季的特点，进一步健全重点场所、重点环节的防控方案；二是继续会同发改委、财政部等部门统筹利用好抗疫特别国债资金、中央预算内的投资等资金渠道，加强核酸检测能力建设，做好人员、设备、床位、物资等应对疫情的准备；三是会同有关部门督促指导各地紧绷疫情防控这根弦，毫不松懈抓好外防输入、内防反弹各项工作。目前各地正在加强预案演练、物资储备和专业培训。

《 人民日报 》（ 2020年08月20日 02 版）