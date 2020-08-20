热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

我国医师队伍总数达386.7万人

2020年08月20日08:05 来源：人民网－人民日报

　　本报北京8月19日电  （记者邱超奕）8月19日是第三个中国医师节，国务院联防联控机制当天召开新闻发布会，介绍医疗卫生工作者在抗击新冠肺炎疫情中发挥的作用，以及秋冬季疫情防控等情况。

　　国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，医师队伍建设近几年取得了显著成效，截至2019年底，我国医师队伍总数达到386.7万人，比2015年增加近83万人，增长27.2%。在医师队伍当中，大学本科以上学历占57.4%，比2015年增长8个百分点。基层医师队伍也得到了长足发展，医师数量达到143.7万人，比2015年增加33.5万人，增长30.4%。此外，一些薄弱专业的医师队伍建设同样取得成效。儿科、精神科等紧缺专业的医师数量近几年增长迅速，儿科医师去年已经达到23.4万人，医师队伍的能力水平、整体构架和布局得到稳步提高和改善。

　　国家卫健委疾控局监察专员王斌表示，新冠肺炎疫情是新中国成立以来发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，广大疾控人员在抗疫一线经受住了考验。

　　目前，全球疫情仍呈现增长态势，面对秋冬季的疫情防控形势，相关部门已经着手准备。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友认为，经过半年多的实践，相信我国有能力及时控制住疫情。

　　关于国家卫健委下一步的工作安排，王斌介绍，一是梳理各项常态化的防控措施，结合秋冬季的特点，进一步健全重点场所、重点环节的防控方案；二是继续会同发改委、财政部等部门统筹利用好抗疫特别国债资金、中央预算内的投资等资金渠道，加强核酸检测能力建设，做好人员、设备、床位、物资等应对疫情的准备；三是会同有关部门督促指导各地紧绷疫情防控这根弦，毫不松懈抓好外防输入、内防反弹各项工作。目前各地正在加强预案演练、物资储备和专业培训。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月20日 02 版）

(责编：许晓华、许心怡)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn