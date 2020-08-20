胡春华强调：加快灾后生产恢复 全面夺取秋粮丰收

新华社北京8月19日电 全国农业灾后恢复生产夺取秋粮丰收视频调度会19日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，切实加强农业灾后生产恢复，毫不放松抓好秋粮生产和生猪产能恢复，确保完成全年农业丰收目标任务。

胡春华指出，做好农业抗灾夺丰收工作，必须以钉钉子精神一季接着一季抓，直到实现全年丰收为止。要迅速组织农民全面开展在田作物灾后生产恢复，抓紧修复灾毁农业设施，强化资金、物资和技术等支持保障，最大限度降低灾害的不利影响。要抓好秋粮田间管理，加强草地贪夜蛾、稻飞虱和稻纵卷叶螟等病虫害防治，严密防范台风、洪涝、干旱、早霜等气象灾害，确保秋粮全面丰收到手。要加大生猪生产恢复力度，坚决如期完成猪肉稳产保供目标任务，确保供应明显改善，同时统筹抓好禽肉、禽蛋、牛羊肉、水产品等生产，稳定市场供应。

胡春华还对做好长江重点水域禁捕和退捕渔民安置保障工作进行了部署，并在会前考察了长江禁捕退捕工作专班工作情况。他强调，各有关地区和部门要不折不扣落实好各项部署，做细做实渔民补偿安置，持续保持对非法捕鱼行为的严打高压态势，确保工作取得扎实成效。

《 人民日报 》（ 2020年08月20日 02 版）