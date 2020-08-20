热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

胡春华强调：加快灾后生产恢复 全面夺取秋粮丰收

2020年08月20日08:05 来源：人民网－人民日报

　　新华社北京8月19日电  全国农业灾后恢复生产夺取秋粮丰收视频调度会19日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署，切实加强农业灾后生产恢复，毫不放松抓好秋粮生产和生猪产能恢复，确保完成全年农业丰收目标任务。

　　胡春华指出，做好农业抗灾夺丰收工作，必须以钉钉子精神一季接着一季抓，直到实现全年丰收为止。要迅速组织农民全面开展在田作物灾后生产恢复，抓紧修复灾毁农业设施，强化资金、物资和技术等支持保障，最大限度降低灾害的不利影响。要抓好秋粮田间管理，加强草地贪夜蛾、稻飞虱和稻纵卷叶螟等病虫害防治，严密防范台风、洪涝、干旱、早霜等气象灾害，确保秋粮全面丰收到手。要加大生猪生产恢复力度，坚决如期完成猪肉稳产保供目标任务，确保供应明显改善，同时统筹抓好禽肉、禽蛋、牛羊肉、水产品等生产，稳定市场供应。

　　胡春华还对做好长江重点水域禁捕和退捕渔民安置保障工作进行了部署，并在会前考察了长江禁捕退捕工作专班工作情况。他强调，各有关地区和部门要不折不扣落实好各项部署，做细做实渔民补偿安置，持续保持对非法捕鱼行为的严打高压态势，确保工作取得扎实成效。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月20日 02 版）

(责编：许晓华、许心怡)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn