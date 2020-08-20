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我国早稻实现增产

今年总产量达2729万吨，同比增长3.9%

2020年08月20日08:05 来源：人民网－人民日报

　　本报北京8月19日电  （记者陆娅楠）继夏粮喜获丰收后，我国早稻实现增产。国家统计局19日公布的全国早稻生产数据显示：2020年全国早稻总产量2729万吨（546亿斤），比2019年增加102.8万吨（20.6亿斤），增长3.9%，扭转了连续7年下滑的态势。

　　“今年早稻生产虽然受南方部分地区严重洪涝灾害的不利影响，单产有所下降，但得益于播种面积的大幅增加，全国早稻实现增产。夏粮丰收和早稻增产奠定了全年粮食稳定生产的基础，为进一步扎实做好‘六稳’工作、全面落实‘六保’任务提供了坚实的保障。”国家统计局农村司司长李锁强说。

　　2020年全国早稻播种面积4751千公顷，比上年增加300.7千公顷，增长6.8%。分地区看，10个早稻生产省（区）中有7个播种面积增加。其中，湖南、江西增加最多，分别增加131.1千公顷和121.7千公顷，增长12.0%和11.1%；其次为广西、广东，分别增加37.3千公顷和34.5千公顷，增长4.9%和4.1%。

　　据分析，早稻播种面积增加的主要原因有二：一是多措并举助力早稻生产，全力落实各项支农惠农、种粮补贴、粮食最低收购价等政策，激发了农户种粮积极性。二是春播气象条件对生产总体有利，促进早稻前期顺利播种。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月20日 01 版）

(责编：许晓华、许心怡)


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