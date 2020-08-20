全国早稻实现增产 今年产量2729万吨

国家统计局昨天公布的全国早稻生产数据显示，今年全国早稻总产量2729万吨（546亿斤），比2019年增加102.8万吨（20.6亿斤），增长3.9%，扭转了连续7年下滑的态势。虽然今年早稻生产受南方部分地区严重洪涝灾害的不利影响单产有所下降，但得益于播种面积的大幅增加，全国早稻实现增产。

国家统计局农村司司长李锁强表示，今年全国早稻播种面积4751千公顷（7126万亩），比上年增加300.7千公顷（451.1万亩），增长6.8%。分地区看，10个早稻生产省（区）中有七个播种面积增加。其中，湖南、江西增加最多，分别增加131.1千公顷（196.7万亩）和121.7千公顷（182.5万亩），增长12.0%和11.1%；其次为广西、广东，分别增加37.3千公顷（55.9万亩）和34.5千公顷（51.7万亩），增长4.9%和4.1%。

统计数据显示，今年我国早稻单产有所下降，全国早稻单产5745.0公斤/公顷（383.0公斤/亩），比上年减少157.3公斤/公顷（10.5公斤/亩），下降2.7%。分地区看，10个早稻生产省（区）中，安徽、江西、湖北、湖南等地单产减少较多，分别减少781.6公斤/公顷（52.1公斤/亩）、402.6公斤/公顷（26.8公斤/亩）、332.5公斤/公顷（22.2公斤/亩）和178.7公斤/公顷（11.9公斤/亩）。

对于今年单产减少的原因，李锁强分析主要是因为早稻生长后期南方洪涝灾害严重。早稻生长前期，主产区多地水热搭配适宜，分蘖拔节和孕穗抽穗均好于上年同期。但在即将收割“开镰”之际，南方出现连续暴雨及特大暴雨，多地降雨量超历史极值。低温寡照、暴雨冲刷和洪水淹涝导致早稻田块出现不同程度的倒伏和灌浆不足，特别是安徽、江西、湖北、湖南等地受灾严重，成灾面积和绝收面积增加较多，导致早稻单产下降。（记者 张钦）