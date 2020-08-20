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国家卫健委：健全重点场所、重点环节的防控方案

2020年08月20日07:59 来源：新华社

　　8月19日，国务院联防联控机制召开国务院联防联控新闻发布会，介绍了秋冬季疫情防控的情况。

　　国家卫生健康委宣传司副司长米锋介绍，截至8月18日24时，连续49天有新增境外输入确诊病例报告，现有境外输入确诊病例超过200例。

　　在现场，有记者提问，秋冬季即将到来，新冠肺炎包括流感这一类的呼吸道传染病发生的风险都有可能增加，国家卫健委在这方面做哪些准备？

　　对此，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌说，国家卫健委结合秋冬季的特点，进一步健全重点场所、重点环节的防控方案。

　　王斌提到，近期印发了农贸集贸市场新冠肺炎环境监测的技术方案，农贸集贸市场新冠肺炎疫情防控的技术指南，以及高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季疫情防控的技术方案等，科学规范指导农贸市场、学校等重点场所和重点环节的疫情防控工作。

　　“我们进一步开展了人员培训，做好人员、设备、床位、物资等各方面的秋冬季应对疫情的准备，提升疫情应对的各方面能力。”

　　中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友也出席了此次发布会。

　　他说，从今年3月份开始，全球疫情一路上扬，到了5月底，每天全球新报告的新冠病例数突破了10万，到7月初，每天全球报告新冠病例数突破20万，现在疫情还是呈现增长的态势。

　　“对于我们国家防控新冠疫情来说，重点要做好防止病例的输入，所以外防输入是控制我国新冠肺炎的重点工作。”

　　他说，做好外防输入，要重点抓好国门关，“一是防止感染的人把病毒带入国内，造成传播。二是防止病毒通过污染的冷冻食品带入国内，造成传播和扩散。”

　　他说，在没有广泛的应用疫苗的情况下，要控制好新冠肺炎，主要还要依靠公共卫生的措施，包括戴口罩、洗手、通风、隔离、减少聚集这些措施。

　　有记者提问，有不少网友担心秋冬季的新冠肺炎疫情可能会卷土重来，是否有这种可能？

　　吴尊友说，只要世界上任何一个国家还有新冠疫情，对我们国家的疫情防控都是威胁。

　　“疫情随时都有可能发生，只是疫情的规模大小不同而已，这取决于我们能不能及早及时发现疫情，我们的防控措施能不能全面彻底实施到位。”

　　他说，实际上新冠疫情不分冬夏，如果防控措施不到位，随时都有可能卷土重来。

　　“当然，到了冬季，其他呼吸道传染病的增加，使得防范新冠变得更加困难复杂，经过半年多的实践，我们比较乐观的是很有信心能够控制住疫情，我国的新冠疫情不会再出现像年初武汉那样的严重情景。”吴尊友说。

　　文/本报记者 孟亚旭

　　相关新闻

　　第八版新冠肺炎诊疗方案发布

　　新华社电 记者昨天从国家卫生健康委员会了解到，国家卫健委办公厅、国家中医药管理局办公室印发了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第八版）》。

　　国家卫生健康委员会医政医管局监察专员郭燕红介绍，在流行病学特点方面，第八版诊疗方案明确“传染源主要是新型冠状病毒感染的患者和无症状感染者，在潜伏期即有传染性，发病后5天内传染性较强”，对传染源和传播途径的表述进一步完善，同时增加了“接触病毒污染的物品也可造成感染”的表述。

　　在治疗方面，第八版诊疗方案提出“不推荐单独使用洛匹那韦/利托那韦和利巴韦林，不推荐使用羟氯喹或联合使用阿奇霉素”，同时在重型、危重型病例的治疗方面增加了“气道管理”“抗凝治疗”等具体内容。

(责编：许晓华、李轶群)


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