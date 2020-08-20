北京三部门发出倡议：制止餐饮浪费 践行光盘行动

餐饮企业主动提醒食客理性消费，适量点餐；员工单位食堂就餐按需取餐、勤拿少取。北京青年报记者从首都文明委获悉，全市将开展“制止餐饮浪费践行光盘行动”专项宣传引导活动。8月18日，首都文明办、市商务局、市文化和旅游局共同发出倡议，党政机关、餐饮企业、单位食堂和每个家庭立即行动起来，从现在做起，自觉践行文明、健康、绿色、节约的生活方式，制止餐饮浪费，践行光盘行动。

三部门倡议，党政机关要争做厉行节约的引领者，严格执行公务接待制度，贯彻落实各项节约措施，坚决杜绝铺张浪费现象的发生。餐饮企业加强行业自律，主动提醒顾客摒弃“好面子、讲排场”的陋习，做到理性消费，适量点餐，尽量减少宴席和自助餐的浪费。提供合理分量饭菜，减少大份菜品，提倡供应“半份菜”。推行使用公筷公勺和分餐制，为打包剩余食品提供便利。

单位食堂要建立剩余菜品处理利用机制，减少批量型浪费。要引导就餐人员按需取餐、勤拿少取、“人走盘光”。家庭要争做光盘行动的践行者。希望每个家庭都能按需采购食材，注重膳食均衡，合理搭配菜品。

倡议书全文

“成由勤俭败由奢”。为贯彻落实习近平总书记对于坚决制止餐饮浪费行为作出的重要批示精神，弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，首都文明委决定，将在全市开展“制止餐饮浪费践行光盘行动”专项宣传引导活动，热切期待社会各界和市民朋友的关注、支持和参与。在此，我们发出如下倡议：

党政机关要争做厉行节约的引领者。艰苦奋斗、勤俭节约是我们党的优良作风，是党政机关清廉形象的重要体现。希望全市各级党政机关积极响应、率先行动，发挥示范引领作用。严格执行公务接待制度，贯彻落实各项节约措施，坚决杜绝铺张浪费现象的发生。

餐饮企业要争做抵制浪费的推动者。随着人民生活水平的日益提高，外出就餐已经成为一种生活常态，但浪费现象仍十分严重。希望餐饮企业加强行业自律，主动提醒顾客摒弃“好面子、讲排场”的陋习，做到“会数而礼勤，物薄而情厚”，理性消费，适量点餐，尽量减少宴席和自助餐的浪费。提供合理分量饭菜，减少大份菜品，提倡供应“半份菜”。推行使用公筷公勺和分餐制，为打包剩余食品提供便利。

单位食堂要争做珍惜粮食的带动者。为做好员工后勤生活服务保障，多数机关、企业、高校都设置了单位食堂，而且基本实行自助餐，但剩菜剩饭现象非常普遍。希望单位食堂引导就餐人员按需取餐、勤拿少取、“人走盘光”。认真做好人员用餐数量、口味需求调查，从源头上科学定量核算食材，按需制作，避免供大于求。建立剩余菜品处理利用机制，减少批量型浪费。

每个家庭要争做光盘行动的践行者。家庭是构成社会最基本的单元，担负着推动形成良好社会风尚的重要职责。希望每个家庭都能按需采购食材，注重膳食均衡，合理搭配菜品。发挥“小手拉大手”的效应，不剩饭、不剩菜，讲究用餐礼仪，养成文明用餐习惯。

“一粥一饭当思来之不易”。“光盘行动”看似小事，却承载着中华民族尊重劳动、勤俭节约的传统美德，是社会文明的重要体现。让我们立即行动起来，从我做起，从现在做起，自觉践行文明、健康、绿色、节约的生活方式，为建设城市文明形象、社会道德风尚、市民文明素质的首善之区做出应有的贡献。（记者 王薇）