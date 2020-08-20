热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

北京三部门发出倡议：制止餐饮浪费 践行光盘行动

2020年08月20日07:57 来源：北京青年报

餐饮企业主动提醒食客理性消费，适量点餐；员工单位食堂就餐按需取餐、勤拿少取。北京青年报记者从首都文明委获悉，全市将开展“制止餐饮浪费践行光盘行动”专项宣传引导活动。8月18日，首都文明办、市商务局、市文化和旅游局共同发出倡议，党政机关、餐饮企业、单位食堂和每个家庭立即行动起来，从现在做起，自觉践行文明、健康、绿色、节约的生活方式，制止餐饮浪费，践行光盘行动。

三部门倡议，党政机关要争做厉行节约的引领者，严格执行公务接待制度，贯彻落实各项节约措施，坚决杜绝铺张浪费现象的发生。餐饮企业加强行业自律，主动提醒顾客摒弃“好面子、讲排场”的陋习，做到理性消费，适量点餐，尽量减少宴席和自助餐的浪费。提供合理分量饭菜，减少大份菜品，提倡供应“半份菜”。推行使用公筷公勺和分餐制，为打包剩余食品提供便利。

单位食堂要建立剩余菜品处理利用机制，减少批量型浪费。要引导就餐人员按需取餐、勤拿少取、“人走盘光”。家庭要争做光盘行动的践行者。希望每个家庭都能按需采购食材，注重膳食均衡，合理搭配菜品。

倡议书全文

“成由勤俭败由奢”。为贯彻落实习近平总书记对于坚决制止餐饮浪费行为作出的重要批示精神，弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，首都文明委决定，将在全市开展“制止餐饮浪费践行光盘行动”专项宣传引导活动，热切期待社会各界和市民朋友的关注、支持和参与。在此，我们发出如下倡议：

党政机关要争做厉行节约的引领者。艰苦奋斗、勤俭节约是我们党的优良作风，是党政机关清廉形象的重要体现。希望全市各级党政机关积极响应、率先行动，发挥示范引领作用。严格执行公务接待制度，贯彻落实各项节约措施，坚决杜绝铺张浪费现象的发生。

餐饮企业要争做抵制浪费的推动者。随着人民生活水平的日益提高，外出就餐已经成为一种生活常态，但浪费现象仍十分严重。希望餐饮企业加强行业自律，主动提醒顾客摒弃“好面子、讲排场”的陋习，做到“会数而礼勤，物薄而情厚”，理性消费，适量点餐，尽量减少宴席和自助餐的浪费。提供合理分量饭菜，减少大份菜品，提倡供应“半份菜”。推行使用公筷公勺和分餐制，为打包剩余食品提供便利。

单位食堂要争做珍惜粮食的带动者。为做好员工后勤生活服务保障，多数机关、企业、高校都设置了单位食堂，而且基本实行自助餐，但剩菜剩饭现象非常普遍。希望单位食堂引导就餐人员按需取餐、勤拿少取、“人走盘光”。认真做好人员用餐数量、口味需求调查，从源头上科学定量核算食材，按需制作，避免供大于求。建立剩余菜品处理利用机制，减少批量型浪费。

每个家庭要争做光盘行动的践行者。家庭是构成社会最基本的单元，担负着推动形成良好社会风尚的重要职责。希望每个家庭都能按需采购食材，注重膳食均衡，合理搭配菜品。发挥“小手拉大手”的效应，不剩饭、不剩菜，讲究用餐礼仪，养成文明用餐习惯。

“一粥一饭当思来之不易”。“光盘行动”看似小事，却承载着中华民族尊重劳动、勤俭节约的传统美德，是社会文明的重要体现。让我们立即行动起来，从我做起，从现在做起，自觉践行文明、健康、绿色、节约的生活方式，为建设城市文明形象、社会道德风尚、市民文明素质的首善之区做出应有的贡献。（记者 王薇）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn