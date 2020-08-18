张家口市召开2021年中央大气污染治理资金项目申报培训暨大气污染治理重点工作会议

8月14日，张家口市召开全市2021年中央大气污染治理资金项目申报培训暨大气污染治理重点工作调度会。会上，张家口市生态环境局就2021年中央大气污染治理资金项目申报有关要求进行了政策解读和指导，各县区生态环境分局就2021年中央大气资金项目申报工作进行了汇报，市生态环境局党组副书记、副局长赵强作出具体安排部署，市政府办公室调研员刘梦丛对全市近期大气污染治理重点工作进行了再强调、再部署，对资金项目申报工作提出了明确要求。各县区政府分管负责同志和县区生态环境分局主要负责同志在主会场参加了会议。

会议要求各县区政府要高度重视2021年中央大气污染治理资金项目申报工作，紧密结合全市“十四五”PM2.5和臭氧协同控制的总体要求，以推动空气质量改善为导向，精准把握中央大气污染治理资金申报的政策要求，以燃煤污染控制、工业污染治理、移动源污染治理、大气环境管理能力建设为申报重点，积极统筹谋划，提高项目入库率，确保按期高质完成申报工作，助力大气污染治理工程顺利建设实施。

会议强调当前全市已进入空气质量改善的攻坚期和重点治理工程收尾的冲刺期，各县区要坚决扛起打赢蓝天保卫战的政治责任，聚焦挥发性有机物管控、工业企业达标排放、重型柴油货车淘汰、建筑施工扬尘整治、燃煤污染治理等五项重点任务，针对存在的难点和堵点问题，要及时研究协调解决、全力攻坚突破、持续发力不松懈，力争10月底前PM2.5浓度不降反升的县区全部扭转被动局面，全市PM2.5实现同比下降。

各县区政府、县区生态环境分局以及市局有关科室共83人参加会议。