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餐厅饭馆实施更有力举措

久久为功促节约（厉行节约 反对浪费）

本报记者  王  浩  常  钦  罗珊珊  葛孟超

2020年08月18日10:53 来源：人民网－人民日报

　　“餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！”习近平总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，强调要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。

　　近年来，我国“舌尖上的浪费”有所改观，但一些餐厅饭馆的浪费现象依然存在。

　　广大餐饮企业表示，将制定实施更有力的举措，把厉行节约、反对浪费落实到后厨前堂、餐前饭后的全链条。

　　看“面子”不看“肚子”现象仍存在

　　“4斤鱼头是4人份的，再点其他菜会浪费，建议您边吃边点。”“饭后‘光盘’，我们会提供鱼酱、鱼干等奖品。”在北京市朝阳区大望路一家饭店，服务员正热情地为顾客介绍。

　　“我们想了不少点子，比如服务员提醒适量点餐，帮助顾客分餐，鼓励饭后打包等，反响不错。”店长张林林说。

　　海报、桌卡、电子屏上随处可见“节约”“光盘”等关键词；设置小份菜、半份菜、拼盘，鼓励饭后打包……许多餐厅饭馆创新举措，倡导厉行节约、反对浪费的风尚。然而，记者调查发现，一些餐厅饭馆里的浪费现象仍然存在。

　　“从就餐类型看，浪费行为可分为聚餐型浪费、宴会型浪费、团餐型浪费等。”北京联合大学旅游学院餐饮管理系主任姜慧说。

　　讲面子、拼档次，盛宴变“剩宴”。说起近期参加的一次婚宴，来自西部地区的黄俊直皱眉。剩了大半盘的红烧肉、没喝几口的汤、几乎没动的青菜……“宴席讲究‘十全十美’，8人桌上了20道菜，哪能吃得下。”

　　“一些宴会和大型聚餐讲排场、重攀比，订得多、吃得少，并且很多人不打包。此外，一些餐饮企业盲目迎合，也滋长了浪费风气。”中国社科院农村发展研究所所长魏后凯分析。

　　分量大、味道差，旅游团餐遭嫌弃。不久前跟团到长沙旅游的李连伟说：“大盆米饭、大份菜，味道实在一般，一桌子人几乎没怎么动筷子。一趟旅游下来，不少食物浪费了。”

　　姜慧认为，要针对餐厅饭馆浪费的主要类型，精准制定制止浪费的措施，努力培养节约习惯，推动全社会坚决制止“舌尖上的浪费”。

　　制止餐饮浪费是行业健康发展的需求

　　“如果放任餐厅饭馆的浪费行为，会增加成本，引发无序竞争，损害企业信誉，影响行业健康发展。”姜慧介绍。

　　江西省遂川县新华天大酒店管理人员陈岗深有体会：“一顿宴席能有十几桶剩饭菜，泔水臭味熏天，还增加了酒店运输成本，我们一直很头疼。”

　　“作为从业者，我打心底里不愿意看见一份菜被浪费。”河南省某餐饮店负责人贾丞坤说，“买多少？做多少？浪费行为释放错误信号，给采购、备菜、库存、清洁等环节增加负担。此外，企业纷纷靠打折、‘量大’吸引客人，会陷入恶性循环。”

　　尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。

　　中国社科院农村发展研究所研究员李国祥说，我国每天消费8亿多斤粮食、10亿多斤蔬菜、4亿多斤水果，“可以说，粮食产业稍有风吹草动，群众‘饭碗’就会受影响。消费者应夹紧‘筷子’，为粮食安全‘减包袱’。”

　　中国农业大学教授朱启臻说：“我国耕地、淡水、化石能源、矿产等资源人均占有量不高，农业生产资源约束趋紧，我们用占全球9%的耕地、6%的淡水资源养活了全世界近20%的人口，保粮食能源安全决定了我们浪费不起。”

　　提升管理水平，持续发力制止浪费

　　“我们要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚决制止餐饮浪费行为，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。”中国饭店协会会长韩明表示。

　　一份份倡议书“刷屏”，一项项政策落地。中国饭店协会倡导绿色消费；中国烹饪协会等4家协会联合美团点评倡导广大餐饮服务单位行动起来，将厉行节约纳入餐饮生产、加工、服务的全过程……

　　餐饮企业主动创新。旺顺阁（北京）投资管理有限公司品牌市场总监柴景楠表示，公司近日鼓励服务员帮顾客合理搭配菜品，提倡少点一道菜，鼓励“光盘”，营造节约光荣的氛围。

　　“我们要进一步把厉行节约落到日常点滴中。”辽宁省营口市熊岳天沐温泉度假村总经理宋玲玲说，企业将进一步科学创新菜单，科学设置菜量，提供小份菜，提供打包存放业务，引导合理消费。

　　制止餐厅饭馆的浪费行为须久久为功。

　　“反对浪费，要求行业持续发力，不断提档升级。”韩明介绍，企业要进一步通过数字化管理，合理采购、降低损耗；鼓励中央厨房等集中初加工配送等形式，减少原材料浪费；提高厨艺水平，减少前端食物浪费。

　　“通过奖罚并用、创新宣传方式等，纠正讲排场、好面子等不良风气。”郑州大学新闻与传播学院教授汪振军建议。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月18日 04 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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