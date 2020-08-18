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福建新增境外输入无症状感染者1例 为澳大利亚输入

2020年08月18日10:31 来源：人民网-福建频道

　　人民网福州8月18日电（林东晓）据福建省卫健委网站消息，8月17日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例0例。当日报告新增境外输入疑似病例0例。当日报告新增境外输入无症状感染者1例，为澳大利亚输入（厦门市报告）；解除隔离1例。

　　一、境外输入疫情

　　8月17日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例0例。

　　当日报告新增境外输入疑似病例0例。

　　当日报告新增境外输入无症状感染者1例，为澳大利亚输入（厦门市报告）；解除隔离1例。

　　截至8月17日24时，福建省累计报告境外输入确诊病例74例，已治愈出院70例，目前住院4例，无死亡病例；现有报告境外输入疑似病例0例；现有报告境外输入无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察18例。

　　二、本地疫情

　　8月17日0—24时，福建省报告新增本地确诊病例0例。

　　当日报告新增本地疑似病例0例。

　　当日报告新增本地无症状感染者0例；省外输入解除隔离1例。

　　截至8月17日24时，福建省累计报告本地确诊病例296例（已治愈出院295例、目前住院0例、死亡1例），其中：福州市72例、厦门市35例、漳州市20例、泉州市47例、三明市14例、莆田市56例、南平市20例、龙岩市6例、宁德市26例；现有报告本地疑似病例0例；现有报告本地无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察0例。

　　三、密切接触者

　　目前密切接触者已解除医学观察15455人，尚有347人正在接受医学观察。

(责编：许晓华、李轶群)


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