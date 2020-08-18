恐惧“粮荒”大可不必，长远保障宜先筹谋

【光明论坛】

近来，舆论场中出现一种论调，认为“粮荒”有可能要来袭。这种对中国粮食安全的担忧，有几个现实的背景。

今年上半年新冠肺炎疫情暴发后，包括东南亚、欧亚联盟国家在内的部分国家对粮食出口采取了限制措施，中国粮食进口依存度较高的一些国家疫情形势严峻，再加之前一段时期国际市场大米价格出现一定幅度的上涨，共同推高了一些人对中国海外粮食供应链的忧虑。这也是目前社会关于粮食安全问题讨论中最为关注的背景。

再者，今年以来疫情和洪涝灾害的发生，确实对局部地区的粮食生产造成了一定影响。今年中央“一号文件”强调要发展粮食生产，特别是今年的早籼稻最低收购价提高，向社会发出“生产”的信号，引发了“粮食不够”的猜测。

虽然今年我国夏粮增产，但据有关部门统计，截至目前夏粮收购量同比减少较多，这一消息也让一些公众作出“粮荒”的判断。其实，产量的增长和收购量的下降并不矛盾。因为粮食确实是生产出来了，不管是存在粮农手中还是粮库中，粮食都是客观存在的。至于收货量的减少，主要原因是农民预期收购价将继续上涨而产生惜售心理，导致交粮进度较慢。

公众关心粮食安全并无不妥，但大可不必焦虑或恐慌。可以负责任地说，当前中国的粮食安全是有十足保障的。从根本性的保障来说，中国粮食年年增产，粮食年总产量已连续多年稳定在13000亿斤，其中稻谷、小麦当年的产量均大于当年的消费量，累计库存量不断增长中。至于玉米、大豆、高粱等饲料粮，今年上半年，中国进口量也呈同比增长态势，市场供应有保障。除了粮食以外，中国其他的食物供应，如禽肉蛋奶、蔬菜水果也非常丰富，食物来源多样化有保障。今年夏粮大丰收，目前来看，秋粮也有丰收的牢固基础，这进一步加大了粮食安全的系数。

中国的粮食安全，其实主要是长远问题，而不是当前问题，换句话说，中国粮食安全当前是有保障的，但从长远来看，存在一些薄弱环节和短板，需引起高度重视。

中国耕地保护面临的形势比较严峻，未来工业化、城市化进程仍将继续，势必将占用一部分农田，如此，就需要我们加强耕地保护、落实好耕地占补平衡等政策，进一步通过高标准农田建设来提高土地生产率，实施藏粮于地、藏粮于技战略。这也是下一步确保粮食安全的一个很重要的抓手。

我们的粮食生产结构和需求结构尚不相适应。如前所述，目前我国稻谷和小麦的产量和储量不成问题，但细分类目中的优质大米和专用小麦数量存在缺口。由此反映出的一个问题就是，在粮食安全上，“量”的问题解决了，下一步要往优质化的方向发展。对此，要进一步深化粮食最低收购价政策改革，加大市场对粮食种植结构调整的引导作用，把优质优价落到实处。

未来中国粮食供应对外依存度仍将上涨，我们要持续促进粮食，尤其是饲料粮进口来源的多元化，“不把鸡蛋放在同一个篮子里”，进一步化解风险。或可向有粮食生产和贸易增长潜力的国家，持续、均衡、缓慢释放中国进口增长的信号，使得潜在对象国有空间和时间对中国的需求增长作出反应，从而提高全球供应链的稳定性可靠性，同时也可避免中国大量进口对国际粮食贸易造成干扰。当然，这是一个长期的过程。

日前，习近平总书记作出重要指示，强调坚决制止餐饮浪费行为。从道德层面讲，这种敬畏自然、尊重劳动的价值选择非常值得我们提倡和坚守；从现实层面看，减少粮食浪费，实际上也相当于减轻了粮食需求，进而减轻了粮食供给承受的压力，而且节约作为一种消费结构的调整，还将反作用于生产结构，有助于提高国土资源的利用率，进一步拓展食物来源。

需要强调的是，对于粮食安全，我们要高度重视，但也要保持定力。对内，我们要保持市场化的定力。坚持市场化改革，是中国粮食生产取得长足进步的一条根本经验，这一方向和道路我们应继续坚定不移地走下去。对外，我们要保持全球化的定力。“适度进口”是新粮食安全战略的组成部分，不仅现在是，而且未来也将继续是保障中国粮食安全的积极因素。为此，一方面要继续推动进口来源多元化；另一方面要加快培育大型跨国粮商，提高对粮食供应链的掌控能力。

（作者：叶兴庆，系国务院发展研究中心农村经济研究部部长、研究员）