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白衣“后浪”：无所惧，有所为

2020年08月18日07:34 来源：中国青年报

3年前，刚刚结束高考的常永龙来到外婆家，陪着外婆去镇上的卫生室看病。在那里，常永龙看到医生用“简单的工具”——后来他才知道那叫针刀、火罐给患者治疗，并且，用小小的银针治好了外婆的关节炎。他觉得很神奇，每周都到卫生室，跟在医生身后观摩。

后来，在高考填报志愿时，常永龙坚定地选择学医，学中医。

“校园的学习和生活，无时不在锻炼着我，让我乘风破浪后拥有无惧病魔的勇气，尊重生命，更好地生活。”现在，常永龙是安徽中医药大学针灸推拿学专业的一名医学生。迈入医学领域之后，常永龙在点滴的学习和实践中感受到医学的伟大。“希望自己成为一个点亮他人希望之光的人，努力守护我们的城市、我们的国家，也希望我们在行医路上的每一天都能被温柔以待。”常永龙说。

学医意味着要有迎接挑战的勇气

曹莹莹是辽宁省鞍山市中心医院儿内科的一名“规培”（住院医师规范培训）生。高考完，家人、老师都跟她说学医很苦，“但我想高三都挺过来了，学医也一定能坚持。”

大学生活比曹莹莹想象中要忙碌和充实很多。总有看不完的书、背不完的资料。每天早上6点起床，穿着拖鞋就跑到图书馆占座位，晚上9点半图书馆闭馆后，再转到教室，看书到11点。回寝室简单洗漱，搬出小桌子在床上看书。5年时间，除了上课，这是常态。

“考试前一个月，图书馆走廊、学校的各个小角落，甚至自行车后座上都有人在看书学习。我们几个室友每次考完试都会大病一场，养几天才能缓过来。”曹莹莹说。

医学生都是这样拼过来的。“从第一节课起，我便知道学医绝非易事。7年来，学校给予了我不怕吃苦、关心疾苦、以仁为先的品质。”安徽中医药大学2018级针灸推拿学专业学位研究生张笑颜说。

温州医科大学的赵小姗记得，参加执业医师第一阶段理考试的前一天，她和室友刷了一晚上题。第二天上午考了3个半小时，下午又去很远的另一个校区准备期末考。“当时眼泪都快流下来了，觉得比高考还累”。

“医生的责任是守护患者的健康与生命安全，我们只能通过比其他专业更多的努力来体现担当。我们‘负重前行’，肩负的是成百上千人的生命，是祖国医学事业的发展，更是我们自己的良知。”赵小姗说。

艺诚心正有担当

北京中医药大学博士研究生刘鑫源在大五时曾经犯过一个错误。当时，他在一家三甲医院中西医结合心内科实习，有一天给一个患有鼻炎的老奶奶扎针，针刺太阳穴后，见老人呼吸通畅，刘鑫源便离开了医院。

半个小时后，刘鑫源接到电话，说老奶奶出现左眼眼底血肿，已经看不见了。医院的值班大夫给她做了冰敷和止血等及时处理后，老人视力恢复，但局部仍有血肿。刘鑫源赶到医院看老奶奶的时候，非常愧疚，连连道歉。

老奶奶说：“小伙子，你放心，就算我的眼睛真的瞎了，也不会怪你，因为我已经74岁了，但你的人生才刚刚开始，未来行医一定要注意医疗安全。”

听了老奶奶的话，刘鑫源感动得差点哭了。他感到，当医生有赤诚的心愿意去帮助患者的时候，患者也可以给与包容。“这件事让我以后更加小心谨慎，反复查对，把医疗安全放在第一位，不要犯错误”。

每一个学医的人都有一颗救死扶伤的心。现实生活中有时会不尽如人意，即使再努力，运用各种新的技术，付出大量精力和财力，最后可能患者还是去世了。

那是曹莹莹参加“规培”的第一年，一个14岁的小女孩因为呕吐腹泻入院，入院后血压偏低，提示休克早期，医护人员展开了积极的治疗措施，但最终却没能挽救她的生命。

看到女孩的父母跪在地上磕头向老天求助的场面，曹莹莹的心里特别不是滋味。“我们刚入校园时何其单纯，认为只要自己努力，就可以战胜一切疾病，但是可治愈的疾病是有限的，我们努力减少这种悲剧的同时要认识到医学的不足。当然，也不能被疾病吓倒。希望我们永远记得第一次穿上白大褂时的热忱，牢记我们的使命和责任。”

刘鑫源用北宋思想家张载的横渠四句来形容医生的职责担当：为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。“医生应该是一个有尊严，受人尊敬的职业，对整个社会要有所担当。不管是中医学还是西医学，都是以往贤者沉淀下来的科学，我们要继承、发扬、学习、创新”。

“医学依旧有大量工作待完成，我们在医学领域的原创性、高水平的科学研究少之又少，很多临床用药依靠仿制和进口，这需要我们青年一代努力提高科研水平。国民的健康素养普遍不足，健康意识差，还需要我们进行更多的科普工作。”刘鑫源说。

把医者的仁心带到祖国大地

2019年，刘鑫源作为领队带了6位博士到湖北省秭归县义诊。第一天下午的义诊安排在茅坪镇建东村党员活动中心，博士团赶到时，100多位村民已经在那里等着他们了。

一下车，村民们就围过来说：“刘医生，你们终于来了，我们等了两个多小时了。”刘鑫源非常感动。“基层地区医疗卫生条件比较落后，医学人才比较缺乏，人们对优质医疗资源的渴望非常强烈”。

前段时间，刘鑫源在家乡内蒙古巴彦淖尔义诊了300多位患者。他说，因为疫情滞留在家，家乡医疗条件落后，很多疾病不能得到有效解决，自己便利用学习、写作之余，拿出固定时间为寻医问药者义诊。

“凡大医治病，必当安神定志，无欲无求，先发大慈恻隐之心，誓愿普救含灵之苦。”这是每一个北京中医药大学学生都会背的《大医精诚》。意思是凡是品德医术俱优的医生治病，一定要安定神志，无欲念，无希求，首先表现出慈悲同情之心，决心拯救人类的痛苦。

刘鑫源说，学校除了教知识，还教会学生们要拥有一颗博爱的心，懂得如何关怀别人，“无论医学发展到什么高度，归根结底是人学，那就要以解决人的问题为中心。医生在看病的时候，应以病人的痛苦为痛苦，一心赴救，而不能依靠医学来聚敛财富、谋求私欲，不管长幼男女、漂亮丑陋、中国人还是外国人，均应一视同仁，这是学校赋予我们的情怀。”

常永龙在学有余力的同时常去社区、敬老院等地点给老人做推拿。有一次，和社区一位老奶奶聊天的过程中，常永龙得知她和老伴在哈工大读书时相识相爱，之后结婚，两人一起被分配到中科院物理研究所，几十年投身于核学研究。老伴因为长期受核辐射，59岁就离她而去，而奶奶自己也因为辐射的影响换过骨头。因为科学研究以及辐射的危害，他们并没有孩子，奶奶如今独自生活。

交谈中奶奶跟常永龙说：“现在我们生活好啦，都有‘小太阳’了，我还能看到，可是老头再也看不到了。”说到这，奶奶就不说话了，常永龙也有些哽咽。

临走时，奶奶拉着常永龙的手说：“谢谢你孩子，你要是常来就好了，我很开心。”

“以后我有时间就常来看您，再给您推拿、艾灸。”常永龙说。

“正因为有千千万万个他们的存在，也才有了我们这个强大的祖国，他们这种对待事业以及工作的精神，值得我上下而求索。这激励我更要竭尽全力，用自己的力量去努力守护一座城市，一个国家。”常永龙说。

中青报·中青网记者 张曼玉 来源：中国青年报

(责编：许晓华、李轶群)


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