对新冠可能合并流感要做充分准备

“我国的新冠疫情现在呈总体可控，间断发生局部小规模流行。经常有人说现在已是后疫情时代，必须清楚，现在不是后疫情时代，现在正处疫情中，是疫情时代。”

8月14日上午，第二十二届中国科协年会在青岛开幕，中国工程院副院长、中国医学科学院院长、北京协和医学院校长、中国工程院院士王辰在开幕式上作出这一判断。

王辰表示，现在到底是疫情早期、中期还是后期，到底是尚处在发展期还是马上接近消退期，都是需要考量的，“我们对新冠肺炎这个疾病本身的规律及其很多特点还没有掌握，对疫情走向缺乏作出精确判断的根据，讨论目前处于哪个阶段尚为时过早”。

他以《常态与应急相结合——当前新冠防控策略》为题分享了新冠疫情发展和防控的措施建议。

建议10月前扩大流感疫苗接种范围

“现在除了新冠疫情之外，我们必须考虑到，在秋冬、冬春季节的时候，新冠肺炎会不会和季节性流感、会不会和一些新型流感等呼吸道传染病伴随出现，形成交互影响的情况，进而增加疫情复杂性。”王辰表达了忧虑，历史上已经不止一次出现了多种传染病交互存在的情况，这是最难应对的，人类必须深存戒惧之心。

“秋冬和冬春季节新冠一旦合并流感，增加鉴别诊断难度，隔离人群的社会负荷会明显加大，社会资源的耗费将显著增加，人群死亡率会上升。实际上，每年死于流感的人数并不少，但若和新冠交织在一起，对民众心理、社会稳定的冲击不可小觑。最有效的预防办法是及时普遍接种流感疫苗。”他提议有关方面、部门充分考虑这个问题，专家可以给予具体的技术意见，“流感疫苗一般是在9月底以前接种，不要晚于10月份。今年较充分地扩大接种人群，是我们给出的一个很重要的专业建议”。

王辰建议，及时部署流感疫苗接种成本效益最佳，建议优先接种顺序为：医务人员；养老机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工；维持社会基础运转人员；其他流感高危人群如居家老年人、婴幼儿、孕妇、慢病患者、中小学生和教师。

采取适法适度的防控干预，适应社会“新常态”

王辰坦言，无数次被问到对疫情走势的判断，但现在对于新冠病毒的很多特点并不充分掌握，很难真正作出有把握的预测。

与此同时，社会资源有限，生产生活要恢复，又不能一直把社会防控措施放大到无限量的程度。

因此，他指出，传染病固然要高度重视，积极防控，同时也要适法适度地干预，应基于对疫情的敏感、准确、及时的监测，采取“与风险相适应的措施”，而不是采取以极大的、与获取的效果不成比例的成本，强求疫情为零。

“风险调节、适度可控符合疾病本身的规律，民众、社会、国家要照顾到多方面的协调和发展，这也就是中央提出来的协调好疫情防控和社会经济发展之间的平衡这样一个问题。”王辰表示。

他强调，防控措施如何收放一定要建立在对疫情的精确监测与评估的基础之上。

需建立高度敏感的新冠肺炎和流感等呼吸道传染病常年监测系统。通过科学手段敏感、准确、及时地发现疫情，以采取针对性的措施。

对海鲜市场等高发疫源地防控需进行规律化探索

王辰表示，武汉、北京、大连三地疫情和海鲜市场密切相关。韩国3月、美国7月也都有海鲜加工企业发生疫情。

“对这类疫情，再不能仅仅采取个案化的应对，而应该进行规律性的探索，制定相应的系统性管控措施，形成相应的管理条例和规定，切实实施。”

他解释了初步分析的道理：海鲜通过冷链运输，病毒容易在冷链运输中存活下来，而海鲜经常是食品中跨长距离运输的一种，这意味着可来自世界各地，包括疫源地的产品，其中可能含被病毒污染的产品，被运至国内。“这是我们已经发现的应该汲取的教训。”（记者 崔爽）