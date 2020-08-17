守稳农业基本盘 粮食丰收有保障

稻浪滚滚，抢收正忙。浙江省台州市路桥区金清镇蒋桥村的稻田里，4台收割机开足马力，机舱里一会儿就装满了黄澄澄的谷粒，随即被运粮车送到烘干房。种粮大户郑伯昌很开心：“今年的谷粒个头饱满，单产能到1000斤。”

我国是农业大国，重农固本是安民之基、治国之要。一手抓疫情防控，一手抓农业生产，今年上半年农业（种植业）增加值同比增长3.8%，其中二季度增长3.9%，比一季度快了0.4个百分点。“以实施乡村振兴战略为总抓手，深化农业供给侧结构性改革，实现量的合理增长和质的稳步提升，不断提高农业发展质量效益和竞争力。”农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，农业（种植业）增加值同比增长3.8%，意味着我国农业增长稳中有进、稳中向优，守稳农业基本盘，为经济社会发展提供了有力支撑，为应对各种风险挑战赢得了主动。

——“3.8%”的背后，是农业种植结构持续优化。

“平均亩产694.96公斤！”在山东省肥城市安驾庄镇蔡家颜子村，经过丈量、脱粒、称重、水分测定等环节，“山农糯麦1号”小麦新品种实打测产结果出炉。“这个麦子产量高，糯性强，无机糖和膳食纤维含量高，价格比普通麦子贵了1毛多，效益是相当好！”颜子村种粮大户汪西军乐得合不拢嘴。

今年全国夏粮总产量14281万吨，同比增长0.9%，再创历史新高。结构优化，丰收质量提升，一二等麦增多，强筋弱筋小麦面积占35.8%，同比提高2.8个百分点。结构优化，夯实了丰收基础，早稻面积扭转了连续7年下滑势头，油菜籽等经济作物播种面积有所增加。

——“3.8%”的背后，是农业生产方式加快转型升级。

提升土地产出能力。在吉林省梨树县孟家村田间，县农技站站长王贵满给农民上了一堂黑土地保护性耕作课，“保护性耕作能减少风蚀，增进土质营养。秸秆覆盖的地方不长草，还能少用除草剂。”

今年，梨树县宏旺农机合作社的6500亩耕地全部采用了这种模式。水土保住了，地力上来了，玉米亩产量估计能增加10%左右。

绿色生产成趋势。减肥减药、秸秆还田，田园以绿铺底，发展动力更足了。今年上半年，我国超额完成4000万亩东北黑土地保护性耕作年度目标，畜禽粪污资源化利用实现585个畜禽养殖大县全覆盖，农产品抽检合格率保持在97.5%以上，绿色、有机、地理标志农产品累计认证超过4.6万个。

——“3.8%”的背后，也是农业组织化程度不断提升。

耕种有了“田保姆”，农业服务水平不断提升。“350公顷水稻，只要交点服务费，从整地到收割，全程都不用自己操心咧。”今年，湖南省益阳市赫山区八一村村民龚明华把地托管给专业合作社，自己轻松了不少。

龚明华算了一笔经济账：按照双季稻的标准，合作社每亩只收取1300元服务费，自己可以省下至少200元的种粮成本；而且从收上来的早稻看，穗大粒圆，品质更有保障。

新型经营主体不断增长，农业专业化生产不断延伸。今年，我国加快实施家庭农场培育计划和农民合作社规范提升行动，截至6月底，全国家庭农场超过100万家，农民合作社超过220万家，辐射带动全国近一半农户。20多万个社会化服务组织为农户提供农机作业、病虫害防治等生产托管服务，上半年托管服务粮食等大宗农作物面积约9亿亩次，同比增长25%，保障粮食丰收底气越来越足。

《 人民日报 》（ 2020年08月17日 08 版）