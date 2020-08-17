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河北创新举措  坚决制止餐饮浪费行为

本报记者  张腾扬

2020年08月17日08:22 来源：人民网－人民日报

　　为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，连日来，河北各地各部门采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。

　　“今天中午有哪些同志在食堂吃饭？请抓紧报名，10点前截止。”8月14日上午，河北涉县更乐镇机关食堂负责人赵飞像往常一样，在单位微信群里发出通知，统计食堂就餐人数。“今天中午一共43个人，别做多了啊。”统计完人数，赵飞将信息发给食堂，食堂按人数准备饭菜。上午10点、下午4点前统计食堂就餐人数，是涉县制止餐饮浪费的措施之一。涉县倡导各个机关食堂与本单位各部门建立沟通渠道，提前统计用餐人数，定量购买、制作食材。目前，提前统计用餐人数这项制度已在涉县122个机关、企事业单位食堂中推广实施。

　　在河北广平县，机关食堂推出“光盘积分制”活动。每次用餐做到“光盘”的职工，可得1分；累计得到5分，就会收到食堂赠送的饮料、果盘等小礼物。“‘光盘积分制’有助于避免浪费。”广平县机关食堂监督员毕志云说。同时，对浪费食物的职工会采取扣分措施，扣分超过上限后，会被通报批评。这些举措实施一段时间后，取得了明显效果。“光是厨余垃圾，每天就少了大半。”广平县机关食堂马以选说。

　　此外，为在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，河北多地多单位发布“节约用餐”倡议。8月12日，共青团承德县委员会向全县共青团员发出倡议，建议大家在就餐时按需点菜，注意打包。

　　河北省饭店烹饪餐饮行业协会近日向全省饭店餐饮行业组织、企业发出倡议：在餐厅张贴或摆放“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”“浪费可耻”等宣传画或提示牌，营造文明用餐氛围。同时，协会倡导河北省餐饮企业创新服务模式：及时提醒消费者合理点餐、适度消费；调整菜品分量，提供“半份菜”；提倡剩菜剩饭打包服务；积极推行“分餐制”“公勺公筷”制度。

　　在唐山市一家名为“甬妈妈”的餐饮企业里，每天就餐时间，一组组打包盒整齐摆放。越来越多的消费者饭后选择对吃不完的饭菜打包。“厉行节约，反对浪费，餐饮企业要担当起社会责任。”唐山市甬妈妈餐饮有限公司总经理毛勋说。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月17日 04 版）

(责编：许心怡、崔元苑)


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