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中央和国家机关工委向中央和国家机关干部职工发出公开信倡议

带头制止餐饮浪费 切实培养节约习惯 建设风清气正的政治机关

2020年08月17日08:22 来源：人民网－人民日报

　　新华社北京8月16日电  近日，中央和国家机关工委发出公开信，倡议中央和国家机关广大干部职工迅速行动起来，坚决贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，坚持党员领导干部率先垂范，在厉行节约、反对浪费特别是餐饮浪费上走在前、作表率。

　　公开信指出，中央和国家机关作为践行“两个维护”的第一方阵，各部门广大干部职工要带头增强厉行勤俭节约、反对餐饮浪费的政治自觉，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，始终牢记“两个务必”，自觉把勤俭节约、艰苦奋斗的理念内化于心、外化于行，从现在做起，从自身做起，珍惜每一餐饭，节约每一粒粮，以良好的机关作风引领社会风尚，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。带头在单位落实餐饮节约的各项措施，积极投身节约型机关创建，把节约理念贯穿食堂就餐、公务活动用餐等各个方面，最大限度减少粮食浪费。带头在家庭传承勤俭节约的传统美德，树立良好家教家风，带动督促每名家庭成员树立浪费可耻、节约为荣的观念，从节约一粒米、一滴油等做起，教育引导子女亲属珍惜来之不易的粮食，自觉养成艰苦朴素习惯。带头在全社会倡导健康文明节俭的餐饮消费方式，在外就餐聚餐时，做到科学点餐、理性消费、文明用餐，自觉践行“光盘行动”，自觉抵制婚丧喜庆事宜大操大办，坚决破除讲排场、比阔气、搞攀比等陋习，切实防止“舌尖上的浪费”，以自身的示范行动带动更多人践行节俭节约新风尚。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月17日 01 版）

(责编：许心怡、崔元苑)


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