热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

河南夏粮产量再创历史新高 粮食危机并不存在

2020年08月17日08:20 来源：中国青年报

　　8月12日，国家粮食和物资储备局发布的“主产区夏粮收购进度”公告引起热议。公告称，截至8月5日，主产区小麦累计收购4285.7万吨，同比减少938.3万吨，其中，小麦产量占全国四分之一的河南省，夏粮收购量为912.4万吨，同比减少538.8万吨。

　　河南省是全国第一小麦生产大省，产量占全国的1/4强，对维护国家口粮安全至关重要。因而，此消息立刻引发网友的广泛讨论，甚至有不少网友认为这是粮食减产导致的，“粮食危机可能要来了”。

　　河南省粮食真的减产了吗？粮食危机真的要来了吗？

　　事实是，今年河南夏粮产量再创历史新高。据国家统计局河南调查总队7月16日发布的数据，在夏粮生产条件复杂多变及新冠肺炎疫情影响下，今年河南省夏粮总产量仍然保持历史最高水平，达到了750.75亿斤，比去年多出1.67亿斤。

　　国家统计局新闻发言人付凌晖在7月国民经济运行情况记者会上也披露，我国今年的夏粮实现了丰收，创历史新高，夏粮产量比上年增长0.9%。粮食危机并不存在。

　　夏粮丰收小麦总产量提高，为何收购量却同比减少呢？

　　河南省粮食和物资储备局负责人介绍，夏粮收购量包括托市收购量和市场化收购量。“今年托市收购量减少，市场化收购量增加。”截至8月10日，河南托市收购小麦2.3亿公斤，比上年同期减少65.4亿公斤；市场化收购小麦78.9亿公斤，比上年同期增加8.0亿公斤。市场化收购已经逐渐成为粮食收购的主导力量，符合近年来粮食价格形成机制和收储制度改革方向。

　　托市收购是国家为保护种粮农民利益，在粮食主产区实行的粮食最低收购价政策，在市场价格过度下跌时起到托底作用。《河南省2020年最低收购价粮食收购工作方案》规定，以今年生产的国标三等小麦和稻谷为标准品，国家公布的小麦最低收购价格是1.12元/斤。

　　杨会泼是河南省滑县的一位种粮大户，往年一丰收就把粮食全部出售，但今年他却没急着卖，等到一周前价格出现高点才卖出。杨会泼说，今年6月刚丰收时，小麦的价格还不到1.1元/斤，但前些天，价格涨到1.21元/斤。他告诉记者，今年的小麦价格实际上要比往年高一些，去年小麦最高才卖到1.16元/斤。“看着今年这价挺高，大家都想着先存着，等价格更高的时候再卖。”

　　事实上，像杨会泼这样将自家粮“待价而沽”的行为在河南农村是一种普遍现象。中青报·中青网记者采访多位农民发现，今年他们中大部分人选择将粮食都存起来，囤粮惜售，待价而沽。

　　农民这样做，一方面是因为今年粮食价格较高，另一方面是市面上有“疫情导致粮食紧张”的传言，农民认为粮食价格会持续走高，便选择继续观望，同时，也有自存自用思想存在。

　　河南省粮食和物资储备局相关负责人介绍，夏粮收购工作启动以来，面粉加工企业原料补库需求较旺，由于今年河南小麦质量好，夏粮收购前期市场购销活跃，外省储备和加工企业到河南省采购数量较大。

　　另有畜牧从业人员认为，部分饲料企业开始用小麦替代价格持续上涨的玉米，也是导致小麦价格上涨的因素之一。

　　中储粮河南分公司相关负责人认为，小麦市场价格阶段性走高是正常现象，总体上看，小麦供需仍非常稳定，价格不会有太大起伏。对于市场价格阶段性上涨，有关部门已开始采取有效措施保供应稳粮价。

　　河南省粮食产量一直保持稳定增产势头，2017年以来连续3年保持在650亿公斤以上。“目前，河南省粮食库存处于较高水平。政府储备粮已完成轮换，储备充足；托市收购粮库存还处于高位。”河南省粮食和物资储备局相关负责人说，“总体来看，河南粮食供大于需，无论是农民存粮还是城镇居民家庭消费，都需要理性对待，不必囤积过多粮食。”（记者 潘志贤 实习生 杨晓飞）

 

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn