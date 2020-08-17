河南夏粮产量再创历史新高 粮食危机并不存在

8月12日，国家粮食和物资储备局发布的“主产区夏粮收购进度”公告引起热议。公告称，截至8月5日，主产区小麦累计收购4285.7万吨，同比减少938.3万吨，其中，小麦产量占全国四分之一的河南省，夏粮收购量为912.4万吨，同比减少538.8万吨。

河南省是全国第一小麦生产大省，产量占全国的1/4强，对维护国家口粮安全至关重要。因而，此消息立刻引发网友的广泛讨论，甚至有不少网友认为这是粮食减产导致的，“粮食危机可能要来了”。

河南省粮食真的减产了吗？粮食危机真的要来了吗？

事实是，今年河南夏粮产量再创历史新高。据国家统计局河南调查总队7月16日发布的数据，在夏粮生产条件复杂多变及新冠肺炎疫情影响下，今年河南省夏粮总产量仍然保持历史最高水平，达到了750.75亿斤，比去年多出1.67亿斤。

国家统计局新闻发言人付凌晖在7月国民经济运行情况记者会上也披露，我国今年的夏粮实现了丰收，创历史新高，夏粮产量比上年增长0.9%。粮食危机并不存在。

夏粮丰收小麦总产量提高，为何收购量却同比减少呢？

河南省粮食和物资储备局负责人介绍，夏粮收购量包括托市收购量和市场化收购量。“今年托市收购量减少，市场化收购量增加。”截至8月10日，河南托市收购小麦2.3亿公斤，比上年同期减少65.4亿公斤；市场化收购小麦78.9亿公斤，比上年同期增加8.0亿公斤。市场化收购已经逐渐成为粮食收购的主导力量，符合近年来粮食价格形成机制和收储制度改革方向。

托市收购是国家为保护种粮农民利益，在粮食主产区实行的粮食最低收购价政策，在市场价格过度下跌时起到托底作用。《河南省2020年最低收购价粮食收购工作方案》规定，以今年生产的国标三等小麦和稻谷为标准品，国家公布的小麦最低收购价格是1.12元/斤。

杨会泼是河南省滑县的一位种粮大户，往年一丰收就把粮食全部出售，但今年他却没急着卖，等到一周前价格出现高点才卖出。杨会泼说，今年6月刚丰收时，小麦的价格还不到1.1元/斤，但前些天，价格涨到1.21元/斤。他告诉记者，今年的小麦价格实际上要比往年高一些，去年小麦最高才卖到1.16元/斤。“看着今年这价挺高，大家都想着先存着，等价格更高的时候再卖。”

事实上，像杨会泼这样将自家粮“待价而沽”的行为在河南农村是一种普遍现象。中青报·中青网记者采访多位农民发现，今年他们中大部分人选择将粮食都存起来，囤粮惜售，待价而沽。

农民这样做，一方面是因为今年粮食价格较高，另一方面是市面上有“疫情导致粮食紧张”的传言，农民认为粮食价格会持续走高，便选择继续观望，同时，也有自存自用思想存在。

河南省粮食和物资储备局相关负责人介绍，夏粮收购工作启动以来，面粉加工企业原料补库需求较旺，由于今年河南小麦质量好，夏粮收购前期市场购销活跃，外省储备和加工企业到河南省采购数量较大。

另有畜牧从业人员认为，部分饲料企业开始用小麦替代价格持续上涨的玉米，也是导致小麦价格上涨的因素之一。

中储粮河南分公司相关负责人认为，小麦市场价格阶段性走高是正常现象，总体上看，小麦供需仍非常稳定，价格不会有太大起伏。对于市场价格阶段性上涨，有关部门已开始采取有效措施保供应稳粮价。

河南省粮食产量一直保持稳定增产势头，2017年以来连续3年保持在650亿公斤以上。“目前，河南省粮食库存处于较高水平。政府储备粮已完成轮换，储备充足；托市收购粮库存还处于高位。”河南省粮食和物资储备局相关负责人说，“总体来看，河南粮食供大于需，无论是农民存粮还是城镇居民家庭消费，都需要理性对待，不必囤积过多粮食。”（记者 潘志贤 实习生 杨晓飞）