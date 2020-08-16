热词：滚动　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

2020中国健康产业（国际）生态大会 创新药点燃未来增长引擎

2020年08月16日14:04 来源：人民网-人民健康网

8月13日，以“逐日者毅行——启幕全生命周期健康管理新时代”为主题的2020西普会（全称中国健康产业（国际）生态大会）在海南博鳌开幕。

会议围绕“合作、创新、科技、研发、资本”五大价值定位，举办“医药产业合作与发展峰会”、“健康产业资本峰会”、“创新药发展峰会”、“健康科技研发者共享大会”、“新营销论坛”、“全生命周期健康保障圆桌论坛”六大峰会。

中康CMH发布的用药市场最新数据显示，2019年，整个中国药品市场（不含药材、中药饮片和配方颗粒）总规模达1.82万亿元，较2018年增长8.9%，增长率较上一年度有所回升。受疫情影响，2020年第一季度，药品终端市场大幅下滑。预计2020年全年，中国药品市场规模约为1.78万亿元，较2019年下降2.3%。零售市场方面，零售终端整体规模持续提升，增速略有放缓。

作为大健康产业生态的重要一环，社会药房是天然的健康教育场所，在全生命周期健康管理中扮演着十分重要的角色。

疫情下，社会药房作为医药物资供给网点最多、可及性最强的窗口，作用更加凸显。随着医保目录动态调整、医药分开、国家带量采购等医改政策的逐步落地，药品零售市场重要性将进一步提升。

大健康产业是关乎国计民生的基础性和战略性产业，符合人类发展和时代发展要求，备受投资者青睐。经历过疫情这场全民健康教育之后，大健康产业需求迎来大升级，大健康产业成为新的增长极，各大城市争相构建大健康产业集群，催生了新一轮大健康产业投资热潮。

在大健康产业生态中，创新药是潜力巨大的增量市场，正在成为行业新的增长引擎。

近年来，受益于我国药品审评审批制度改革，创新药在我国获批的数量显著增多，获批的时间显著缩短，我国创新药迎来快速发展期。

在诸多利好政策的推动下，不但创新药上市在加速，而且创新药商业化进程也在加速。创新药商业化能力在今后的市场竞争中愈发关键，无论是医保谈判，还是渠道选择，抑或是学术推广，都面临着新游戏规则带来的新变化。

医保谈判已成为创新药商业化的必修课。近年来，越来越多的创新药通过谈判进入医保目录。在去年的医保目录调整中，70个新药通过谈判被纳入国家医保药品目录，谈判成功的药品多为近年来新上市且具有较高临床价值的药品，释放出支持药品创新的明确信号。

此外，DTP药房的日益成熟也为创新药商业化提供了一种新的渠道。相比起创新药进入院内市场需经过招标采购、医院采购列名、医师处方等一系列准入环节,DTP药房的时效优势显而易见，正吸引越来越多的创新药企公司参与其中。

与此同时，作为支付端重要补充的健康商业险也在迅速崛起。银保监会数据显示，健康险保费收入继续保持高增长。健康商业险作为医保的重要补充，可以促进医疗保险、医药行业和医疗服务三者之间形成协同发展，有助于创新药的快速商业化，惠及广大患者。 

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn