2020中国健康产业（国际）生态大会 创新药点燃未来增长引擎

8月13日，以“逐日者毅行——启幕全生命周期健康管理新时代”为主题的2020西普会（全称中国健康产业（国际）生态大会）在海南博鳌开幕。

会议围绕“合作、创新、科技、研发、资本”五大价值定位，举办“医药产业合作与发展峰会”、“健康产业资本峰会”、“创新药发展峰会”、“健康科技研发者共享大会”、“新营销论坛”、“全生命周期健康保障圆桌论坛”六大峰会。

中康CMH发布的用药市场最新数据显示，2019年，整个中国药品市场（不含药材、中药饮片和配方颗粒）总规模达1.82万亿元，较2018年增长8.9%，增长率较上一年度有所回升。受疫情影响，2020年第一季度，药品终端市场大幅下滑。预计2020年全年，中国药品市场规模约为1.78万亿元，较2019年下降2.3%。零售市场方面，零售终端整体规模持续提升，增速略有放缓。

作为大健康产业生态的重要一环，社会药房是天然的健康教育场所，在全生命周期健康管理中扮演着十分重要的角色。

疫情下，社会药房作为医药物资供给网点最多、可及性最强的窗口，作用更加凸显。随着医保目录动态调整、医药分开、国家带量采购等医改政策的逐步落地，药品零售市场重要性将进一步提升。

大健康产业是关乎国计民生的基础性和战略性产业，符合人类发展和时代发展要求，备受投资者青睐。经历过疫情这场全民健康教育之后，大健康产业需求迎来大升级，大健康产业成为新的增长极，各大城市争相构建大健康产业集群，催生了新一轮大健康产业投资热潮。

在大健康产业生态中，创新药是潜力巨大的增量市场，正在成为行业新的增长引擎。

近年来，受益于我国药品审评审批制度改革，创新药在我国获批的数量显著增多，获批的时间显著缩短，我国创新药迎来快速发展期。

在诸多利好政策的推动下，不但创新药上市在加速，而且创新药商业化进程也在加速。创新药商业化能力在今后的市场竞争中愈发关键，无论是医保谈判，还是渠道选择，抑或是学术推广，都面临着新游戏规则带来的新变化。

医保谈判已成为创新药商业化的必修课。近年来，越来越多的创新药通过谈判进入医保目录。在去年的医保目录调整中，70个新药通过谈判被纳入国家医保药品目录，谈判成功的药品多为近年来新上市且具有较高临床价值的药品，释放出支持药品创新的明确信号。

此外，DTP药房的日益成熟也为创新药商业化提供了一种新的渠道。相比起创新药进入院内市场需经过招标采购、医院采购列名、医师处方等一系列准入环节,DTP药房的时效优势显而易见，正吸引越来越多的创新药企公司参与其中。

与此同时，作为支付端重要补充的健康商业险也在迅速崛起。银保监会数据显示，健康险保费收入继续保持高增长。健康商业险作为医保的重要补充，可以促进医疗保险、医药行业和医疗服务三者之间形成协同发展，有助于创新药的快速商业化，惠及广大患者。