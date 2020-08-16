8月15日新疆（含兵团）新增新冠肺炎确诊病例4例、无症状感染者5例
人民网乌鲁木齐8月16日电 新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，8月15日0时至24时，新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）报告新增新冠肺炎确诊病例4例，新增无症状感染者5例，均在乌鲁木齐市；新增治愈出院确诊病例41例（其中乌鲁木齐市39例、喀什地区乌鲁木齐市疫情关联病例1例、兵团1例）；无症状感染者解除医学观察3例，均在乌鲁木齐市；危重症转普通型3例。
截至8月15日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例401例（危重症9例、重症25例），均为乌鲁木齐市病例；现有无症状感染者128例，其中乌鲁木齐市127例、昌吉州1例（乌鲁木齐市输入）；尚有10450人正在接受医学观察。
7月15日0时至8月15日24时，累计治愈出院确诊病例425例，无症状感染者解除医学观察108例。
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