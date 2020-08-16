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疫情防控进入常态化  如何灭掉焦虑的“小火苗”

2020年08月16日09:07 来源：光明日报

当下，疫情防控进入常态化。虽然大家的生活工作秩序正在恢复，但和原来相比，仍存在一些差异和不便，比如出门要戴口罩、要与人保持距离、不能肆意呼朋唤友等。很多人不由地抱怨：什么时候才到头啊……

如何适应常态化？

常态化，它意味着疫情防控进入到了一个新的阶段。以前，大家总抱着当年非典的那样一个感觉，认为夏天到了，生活就会逐步恢复正常了。但这次全球疫情扩散，大家已慢慢认识到，新冠肺炎病毒在短期内不会彻底消失。病毒，突如其来的闯入到了我们的生活，不仅仅是我们每个个体，而是全世界人类的生活，它对我们的影响是非常巨大的。但是，疫情防控如果是常态化的，新冠肺炎它又不是我们生活的全部，所以不能说以后的生活都一直在跟它战斗，就把所有的注意力都聚焦在新冠肺炎疫情上。

要知道，我们的生活不只是新冠病毒，还有更多有趣的、幸福的、快乐的事情，还有更多事是我们可以自主掌控的。所以，要在保护好自己的前提下，能够更多地去提高自己生活的主观幸福感。

杞人忧天的心态如何缓解？

疫情暴发后很长一段时间，在焦虑门诊，仍然能见到很多这样的患者：他们犹如惊弓之鸟，特别担忧，既担忧自己的生命安全，但又渴望有一个更好的生活。

这样的心态，需要理性地去分析它。要引导他们在做好自己的防护的基础上，然后去尝试耐受一定的不确定性，耐受一定的焦虑和担忧，然后去做自己该做的事情。因为很多焦虑的患者都是“选择性关注”，就是注意力不会去关注好的事情或确定的事情，也不关注自己可以去掌控的事情。此时，可以帮他们进行理性分析，例如让他们想一想，去上班坐地铁的路上，到底被传染的概率有多大？平时开车出门，也有发生意外的可能，那以前的时候，会不会因为这样的意外就不出门、不上班了？通过理性分析，让这些人从焦虑的漩涡里走出来。

如何权衡利弊调整心态？

首先，要把自己照顾好。如果你承担了特别多的压力，让自己整个人的身心都受到了非常严重的困扰，什么事都做不了的时候，此时一定要停下来，看一看自己给自己的那些压力、担忧是不是有点过分了？其他的人是否有可能帮你去分担一些？

其次，感觉到新冠肺炎对自己的经济有非常大影响。此时该怎么办？可以去想一想，自己有哪些“外在”的资源和“内在”的资源。例如失业的人，想一想朋友、同学、家人，可能提供一些什么样的信息或者是什么样的机会，自己要主动跟他们寻求帮助，也就是去示弱、去求助。同时，回到自己“内在”的资源，也就是我们每一个人能够成长到现在，你在这个世界上生存，你一定有你的优势、有你的资源、有你自己非常独特的部分，但是往往当我们特别焦虑时，身处在一个危机或者困境时，我们就好像对这部分资源和优势就像盲区看不到了。所以，我们需要去看到自己“内在”的资源，然后利用这些资源给自己的生活注入新的希望。

最后，就是想清楚我现在能做点什么，可以挣钱？钱不一定很多，但只要让自己启动起来，让自己多一些收入，这样的启动就是一个重要的里程碑。当你能够去做一点事情的时候，你就会觉得又找到了对生活的掌控感。

（作者：刘竞，系首都医科大学附属北京安定医院临床心理中心14病区主任）

(责编：崔元苑、许心怡)


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