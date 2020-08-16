江西：参保群众就医购药更方便

8月13日，记者从江西省医保局获悉，江西省近日正式启动省本级与南昌市定点医药机构同城互认工作。

根据工作方案，南昌市城区范围内（不含昌县、安义县和进贤县）的省本级定点医药机构，将与南昌市定点医药机构实现同城互认。届时，省本级医保卡可以在南昌市城区范围内南昌市定点医药机构使用，反之亦然。

该项工作的开展，将进一步扩大省本级参保人员医保刷卡的医院和药店范围，为省本级和南昌市参保群众就医购药提供更多选择、更多便利。此外，为更好满足参保人员就近就医购药的需求，省、市医保部门有关经办机构还将优化基本医疗保险定点医药机构准入方式，简化定点医药机构准入程序，加强对南昌市城区定点医药机构布局梳理，扫除区域布局盲点。

此前，省医保局已发布相关通知，下放省本级定点医疗机构、定点零售药店评估准入权限。今后，南昌市城区范围内医药机构申请省本级医保定点，统一由南昌市医疗保障局受理并按规定开展评估准入工作。