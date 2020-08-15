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广东陆丰发现1例新冠肺炎确诊病例

2020年08月15日08:40 来源：新华网

　　新华社广州8月14日电（记者徐弘毅）广东省卫生健康委员会14日通报，广东汕尾陆丰市在医疗机构发热门诊监测中，排查发现1名新冠肺炎核酸阳性人员，经省市卫生健康部门判定，为新冠肺炎确诊病例。

　　患者为女性，41岁，陆丰市南塘镇人，深圳超市员工。8月6日携带3名子女搭乘深圳至陆丰的大巴车回陆丰南塘镇。7日出现咽部不适，8日出现发热、腹泻。患者因自行服药无好转，于12日傍晚到当地医院急诊科就诊，体温39℃，提示肺部有感染。随后由负压救护车转运至定点医院隔离治疗，目前病情稳定。该患者在医院就诊过程中以及乘坐公共交通工具时，全程佩戴口罩。

　　汕尾市立即启动疫情处置机制，开展流行病学调查，对排查出的密切接触者进行核酸检测和集中隔离，对重点场所落实全面消杀。截至14日16时，对大巴车同乘人员、患者居住地居民、就诊医疗机构医护人员共3184人进行核酸检测，已出结果1105人，其中3人（均为患者家属）核酸检测结果为阳性，结合其临床表现判定为无症状感染者，目前已转运至定点医院集中收治，其他检测结果为阴性。汕尾市将继续落实有关防控措施。

　　广东省委省政府迅速派出专家组赶赴现场，指导疫情处置工作，在做好患者救治的同时，加强汕尾和深圳两地流行病学调查，加大重点人群核酸检测力度，调集省内核酸检测力量，支持汕尾提高检测能力。汕尾市的核酸日检测能力已从2500人份提高到23500人份。

　　深圳市14日凌晨接报后立即启动应急处置机制，对患者所住居民楼的全部居民和工作场所的所有员工进行居家隔离，开展核酸检测，已采集重点人群样本1730份，生活和工作环境样本2140份。对所住小区、工作地点（深圳罗湖区水贝盒马鲜生超市）等重点场所实行封闭式管理，进行全面消杀。目前，各项有关疫情防控工作正在进行中。

(责编：乔业琼、孙博洋)


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