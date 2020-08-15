热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

北京疾控通报三河市于某为本市阳性检测复阳病例的密接

2020年08月15日08:08 来源：北京青年报

　　本报讯（记者 蒋若静）昨晚，北京市疾控中心发布关于河北省三河市通报的与京关联密切接触者情况的说明。

　　8月14日，河北省三河市疾控中心公布北京市新冠肺炎病例密切接触者于某的行程，要求其密切接触者主动报告情况。

　　对此，北京市疾控中心表示，于某为北京市新冠肺炎阳性检测复阳病例彭某的密切接触者。彭某为新发地批发市场牛羊肉大厅工作人员，6月26日核酸检测阳性，因无临床症状，诊断为无症状感染者。彭某7月12日出院并进行集中隔离观察，7月26日核酸检测阴性后解除集中隔离，8月9日出院28天复诊时核酸检测为阳性，目前判定其复阳后密接人员15人，均已按照有关规定进行管理，其中1人为居住在三河市的于某。 彭某8月11日和12日连续两次核酸检测阴性，目前已出院并转至集中隔离点观察。

　　北京青年报记者从北京市疾控中心获悉，本市自8月6日新增一例大连市疫情关联病例以来，无新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者报告。

(责编：乔业琼、孙博洋)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】



精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn