北京疾控通报三河市于某为本市阳性检测复阳病例的密接

本报讯（记者 蒋若静）昨晚，北京市疾控中心发布关于河北省三河市通报的与京关联密切接触者情况的说明。

8月14日，河北省三河市疾控中心公布北京市新冠肺炎病例密切接触者于某的行程，要求其密切接触者主动报告情况。

对此，北京市疾控中心表示，于某为北京市新冠肺炎阳性检测复阳病例彭某的密切接触者。彭某为新发地批发市场牛羊肉大厅工作人员，6月26日核酸检测阳性，因无临床症状，诊断为无症状感染者。彭某7月12日出院并进行集中隔离观察，7月26日核酸检测阴性后解除集中隔离，8月9日出院28天复诊时核酸检测为阳性，目前判定其复阳后密接人员15人，均已按照有关规定进行管理，其中1人为居住在三河市的于某。 彭某8月11日和12日连续两次核酸检测阴性，目前已出院并转至集中隔离点观察。

北京青年报记者从北京市疾控中心获悉，本市自8月6日新增一例大连市疫情关联病例以来，无新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者报告。