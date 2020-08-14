援安医疗队为在安中资企业、商会、侨团进行新冠防控讲座及答疑视频会

第五批援安哥拉医疗队目前在罗安达总医院执行援外医疗任务逾一年时间。安哥拉在近一个月的新冠病例数量快速增加，截止8月9日累计病例数为1672例，治愈567例，死亡75例，仍在治疗中1030例，其中在安华人感染4例。在安的企业员工、华人华侨虽然在早期已经采取相当严格的防控措施，但因华人连续的被感染，大家心里都很紧张，甚至恐慌。为了让在安的华人企业、华人华侨对安哥拉疫情、当地的医疗资源、就诊流程等情况做好掌握，并逐步了解疾病的初判、规范的个人隔离等防范措施，做到正确认识、合理应对、减少焦虑，医疗队于8月9日上午9时在驻地为在安中资企业、商会、侨团进行新冠防控讲座及答疑的视频会议。

医疗队队长周祖刚作为此次视频会议的主持人，邀请驻安哥拉龚韬大使进行讲话，龚大使在讲话中表示特别感谢中国援安医疗队，一方面，他们要克服方方面面的困难，克服新冠和其他传染性疾病、职业暴露等风险，继续坚守在罗安达省总医院的临床前线，献身中安医疗卫生合作的伟大事业。另一方面，他们还在使馆的统一领导下，为我在安中资企业、华人华侨抗击新冠疫情献计献策，为大家提供疫情防控咨询和健康指导工作。中资企业商会代表郭森书记、中国总商会赵斌副会长分别进行发言，肯定援安医疗队在疫情期间为广大华人所做的贡献，同时也呼吁广大在安华人团结起来，共同遵守相关的防控措施，共克时艰。

讲座开始，首先由援安医疗队心血管内科医生聂文朕对目前安哥拉的医疗资源分布情况、安哥拉目前企业的防控情况、物资储备情况、复工复产情况进行了分析，对新冠肺炎的诊治流程以及疑似病例的隔离要求进行了相关的说明，对新冠肺炎的诊断和治疗进行了讲解。就目前在安华人就诊、治疗的一些疑惑和误区进行的解释，深入浅出的讲解，获得大家的好评。

神经内科医生冯一平给大家分享了在疫情期间如何来舒缓焦虑、抑郁的相关症状，如何正确的处理疫情和工作生活的关系，指导在安华人用不同的方式来调节自己的情绪，顺利的渡过这个疫情阶段，他的讲座让在座的每个人都深受启发。

骨科医生童祎因前一天值了24小时急诊班，没有休息拖着疲惫赶回来参加视频答疑会议。他就目前新冠疫苗的研究现状进行了分析，以及我国的疫苗领先世界，已经进入三期临床试验，疗效较好。同时也特别交代了注射疫苗可能出现的不良反应；大范围的应用于临床还有相当长的时间。

检验科医生邓小江就目前的新冠快速检测试纸进行了详细的讲解，需在病程的不同阶段进行检测，以及出现假阴性、假阳性的原因，配合核酸进行检测是最优的方案，告诫我们要正确的看待我们的快速检测试纸结果，必要时应该咨询临床医生。

肾病科医生古坤就疫情期间慢性病的管理进行了说明，慢性病包括比较多的病种，疫情期间病情稳定的情况下尽量不要调整用药方案，着重强调防控措施，避免新冠病毒感染；尤其是对于有免疫系统相关疾病的患者尤其注意；对于糖尿病的管理，血糖一定要达标，必须配合饮食调整和适当的运动。对于疫情期间疾病发加重需及时就医等相关建议。

儿科医生黄楠就儿童在新冠疫情期间的防护、饮食方面进行了细致的讲解，儿童患病在症状和治疗上与成人没有什么特别之处，所以还是防护最重要。

队长周祖刚就关于疫情期间的冷冻食品传播新冠病毒进行了解释，强调吃熟食和消毒、洗手的重要性；并就乘机的相关防护进行讲解；通过分析中药、中成药在我国抗击新冠肺炎的优势和所取得的疗效，指导大家要合理正确的服用中成药。

医疗队从发出通知到讲座仅仅一周时间，收集了企业、商会、侨团的意见，最后整理出36条问题。医疗队根据队员不同的专业及意愿分配问题，队员精心准备，查资料、打电话收集信息。好事多磨，临近讲座时间到了，结果医疗队驻地的网络出现故障，网络路由器出现故障，经反复与安方的维修人员联系，因周末不上班，没办法维修。医疗队周队长只得采用手机热点进行网络连接，才得以顺利的进行全程的讲座视频。本次视频会议有90余家中资企业、商会和侨团参与，人数达到近300人，很多企业都是组织员工参与收看。整个视频会议持续了近2个小时，受到龚韬大使和所有参会人员的一致好评，纷纷要求医疗队转发相关文字资料。疫情当前，在安企业、商会和侨胞会面临相当的困难，第五批援安医疗队一定在驻安大使馆的领导下，积极参与在安华人的新冠疫情防控和救治，同在异乡，守望相助，团结一心，共克时艰。

（第五批援安哥拉医疗队供稿）