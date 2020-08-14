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有报告显示，我国每年在餐桌上的浪费约为12%，大型聚会浪费达38%

制止餐饮浪费 当破三大误区

本报记者 熊 建

2020年08月14日09:20 来源：人民网－人民日报海外版

　　餐饮浪费，再敲警钟；光盘行动，还得加劲。

　　中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示。他指出，餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。

　　，而学生盒饭有1/3被扔掉。

　　家底再厚，也禁不住造。日子好了，也不能奢靡。这些都是中国人一直信奉和秉承的朴素道理，是维持健康生活状态的金玉良言。但是近些年来，一些铺张浪费的不良习气有抬头趋势，。虽然并不能动摇整个社会在珍惜粮食上的基本共识，但如若任其蔓延，贻害不浅。因此，那些关于餐饮浪费的不健康行为和理念，必须破除。

　　有报告显示，我国每年在餐桌上的浪费约为12%，大型聚会浪费达38%

　　误区一：多点菜很有面儿

　　餐饮浪费发生最多的场合，恐怕就是请客吃饭的餐桌上了。

　　“今天请老同学吃饭，6个人，得点4个凉菜，8个热菜，汤还不算在内。”不久前，记者在北京一家餐馆的大厅里，听到一位先生在点菜时如此“盘算”，照这个点菜规模剩菜怕是不能避免了。

　　中国人好面子，重人情，讲排场。请人吃饭，如果点少了，感觉没面子小气，好像只有点的菜越多，剩下的菜越多，才越显得自己热情，才越显得自己真诚。

　　有餐厅服务员对记者说：“我以前干过的餐馆中，有的老板希望我们‘忽悠’人家多点菜，现在没有了。我们一般会根据就餐人数，提醒消费者适量点餐。但如果人家非要多点，我们也不能硬拦着。比如有些约会请女孩子吃饭的男生、做东请客户的顾客，特别好面子，生怕招待不周，宁愿多点些菜剩在那里，也绝不会打包。”

　　其实这是一种暴发户心态，是一种不健康的心理在作祟。如果自身经济条件不太好，那更是打肿脸充胖子，何必呢？与人交往，贵在坦诚。一个大手大脚、糟蹋食物的人，恐怕也很难取信于人。

　　对此，河南省餐饮与饭店协会有关负责人曾建议，在全社会深入宣传提倡“不光盘子，才丢面子”，从改变观念做起，让节约理念深入人心。

　　总之，把面子和浪费勾连在一起，不是中华民族的传统美德。餐饮浪费不是舌尖上的“小问题”，而是思想意识里的大问题。如果大家都任由这种心态发展下去，餐饮浪费现象将愈演愈烈，对此不可不察。

　　误区二：浪费能够扩消费

　　有部电视剧里有这么个场景：在一家灯火通明却又没有顾客的高档餐厅，从农村来的严奶奶问：“费教授，你说这灯就这么成宿点着不灭，这得费多少电啊？那国家都不管管啊？”

　　费教授说：“哟，奶奶，这话可不能这么说。这电还必须得点，只有点了电，电力工人才能挣着钱，才能买菜买饭，这样呢，农民兄弟又能挣着钱了。”

　　生活中持费教授观点的人还真不少，尤其在餐饮浪费的问题上，记者有朋友就这么认为：“我点得多，餐厅挣得多，进货就多，从业人员收入也就高，我这是拉动了内需。而且，剩下的饭菜不是也能卖泔水吗？又是一笔进项。”

　　这种“浪费有理还有利”的歪理万万要不得！

　　不错，适度、合理、有效的消费是社会生活得以正常运转和发展进步必不可少的前提。但并不是所有的消费都有利于经济的健康发展。消费多走一步，往往就会变成浪费。浪费拉动的发展是含有水份的、不可持续的。建立在浪费基础上的生活，则是不折不扣的暴殄天物。

　　中国的粮食并没有多到可以挥霍的程度，因此绝不能对餐饮浪费行为持姑息的态度。在大众心理建设方面，必须旗帜鲜明地提倡节俭。

　　误区三：暴饮暴食为“光盘”

　　“我光盘我光荣”的“光盘行动”已经实施多年，“舌尖上的浪费”现象有所改观。但在这个过程中，有一种声音认为，提倡“光盘”，容易导致吃得多，结果吃胖了，吃得不健康了。

　　有位朋友在微博和微信上“晒光盘”，“晒”了5年多，最大的变化是体重减轻了10多公斤，原来体检报告中的脂肪肝也不见了。好多人不解，问他，“光盘”不是容易吃多了、吃胖了吗？怎么还减肥了？这位朋友说得好：“光盘行动，提倡自觉光盘、轻松光盘，而不是“吃不下硬撑，的光盘”。

　　有的人吃自助餐，一个人用两个大盘子装，装得小山一样，如此“光盘”一下，肯定得吃撑了。为啥做不到“吃多少拿多少”呢？吃完再取不行吗？所以，认为“光盘”会导致吃得多，不是“光盘”所倡导的节约带来的问题。

　　饭吃八分饱，是健康饮食的一个重要原则。吃饭顿顿塞到嗓子眼，那不叫“光盘”，那是暴饮暴食。

　　说到底，“光盘行动”不仅仅是一种美德，更是一种跟生活方式息息相关的理念，是人人都可践行的节约、环保、健康和公益的好习惯。总之，别把“光盘”的好经念歪了。

　　须谨记：过上好日子别忘本

　　餐饮浪费，不是一个新现象，也不是一个普遍现象。

　　中国历史上是一个农耕社会，长期低水平发展，饿肚子是大部分人的常态。能奢靡浪费的，要么是“何不食肉糜”的帝王，要么是“随手碎珊瑚”的高官。平民百姓，多收了三五斗，还不免挨饿；碰上荒年，啃树皮吃观音土的事情，史不绝书，浪费粮食？天方夜谭。

　　今天日子好过了，可也不能忘了古有明训：一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰。

　　为了在全社会营造一种“浪费可耻、节约光荣”的氛围，各地都在想办法，出新招。

　　“第一食堂的饭量太足了，每次都吃到撑，还要倒掉一些，好可惜！”针对学生在后勤服务大厅的留言，中国海洋大学通过大数据系统摸清师生需求，推出半份菜、大小份、称重自选、订单生产等模式，让崇尚节约成为校园风尚。

　　“您好，本餐厅正在开展文明用餐的‘光盘行动’。由于您本次用餐食材全部吃完，所以我们特别赠送您一个小礼品，感谢您的节约！”石家庄市民张女士餐后结账时，面对服务员递过来的“奖品”，着实惊喜了一把。

　　此外，有商家在客人点菜多了的时候善意提醒，有服务人员主动建议消费者饭后打包，有机关单位针对大吃大喝发挥制度刚性作用……整个社会的大环境，都在聚焦“光盘”、推动“光盘”。作为个人，我们要过健康生活，就从不浪费粮食做起吧。

　　　　

(责编：许心怡、崔元苑)


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