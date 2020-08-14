中国饭店协会发出倡议 ：制止餐饮浪费 倡导绿色消费

人民网北京8月13日电 （记者杜海涛）中国饭店协会13日发布《关于制止餐饮浪费、倡导绿色消费的倡议书》，倡议全国饭店餐饮行业积极营造文明用餐、节俭消费的良好氛围，将节约餐饮、“光盘行动”推向深入。

倡议书说，饭店餐饮企业要推进餐饮节约、绿色发展常态化，通过小份菜和套餐的开发、提供公筷公勺双筷、分餐制服务等养成健康的用餐方式。在顾客订餐、点餐、加餐等环节，及时提醒顾客理性消费，并在餐后主动提供打包服务。

倡议书建议，饭店餐饮企业要引导消费者在宴席消费中摒弃“爱面子、讲排场”的陋习，饭店餐饮企业在提供宴席服务时，既要尊重顾客消费需求，又要体现绿色生活方式要求，科学设计菜单或套餐，合理安排宴席流程和餐台数量，切实提升招牌菜特色菜质量，引导顾客理性消费。

倡议书说，饭店餐饮企业要通过数字化管理合理采购、降低损耗和存货；鼓励中央厨房等集中初加工配送等形式，减少原材料浪费。各地行业协会要及时总结经验和典型，有针对性地开展主题鲜明、形式多样、内容丰富的餐饮节约实践活动，提高餐饮企业和消费者的节约意识，树立绿色发展典范。

《 人民日报 》（ 2020年08月14日 04 版）