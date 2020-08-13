“餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！”

近日，习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示，强调要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。

广大干部群众表示，习近平总书记一直高度重视粮食安全和提倡“厉行节约、反对浪费”的社会风尚，多次强调要制止餐饮浪费行为。党的十八大以来，一系列有力整治举措使餐饮浪费现象有所改观，特别是群众反映强烈的公款餐饮浪费行为得到有效遏制，全党全社会厉行节约的良好风尚正在形成。但一些地方餐饮浪费现象仍然存在，必须坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，制定实施更有力的举措，推动全社会深入推进制止餐饮浪费工作。

对粮食安全始终要有危机意识

“尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。”习近平总书记的重要指示，引发强烈共鸣。

中国人民大学农业与农村发展学院党委书记吕捷表示，尽管我国粮食生产连年丰收，但从中长期看，我国的粮食产需仍将维持紧平衡态势，确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松。厉行节约反对餐饮浪费，既是弘扬中华民族勤俭节约传统美德的重要举措，也是保障国家粮食安全的迫切需要。

在北京，霸蛮米粉创始人张天一认真学习习近平总书记对制止餐饮浪费行为的重要指示，决定对全体员工开展为期一个月的培训，以提高员工的粮食节约意识。“习近平总书记指出，餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！‘谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。’一粥一饭，当思来之不易。我们要积极行动起来，从我做起，抑制不合理消费需求，杜绝餐桌上的浪费。”

国家粮食和物资储备局负责人表示，遵照习近平总书记重要指示要求，认真实施国家粮食安全战略，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系，多环节、系统化减少粮食产后损失。在消费环节借助“世界粮食日和全国粮食安全宣传周”“全国粮食科技活动周”等活动，通过送粮油科普进社区、进家庭、进学校、进军营活动，大力倡导科学文明的消费方式，营造“爱惜粮食光荣、浪费粮食可耻”的浓厚氛围。

辽宁省阜新蒙古族自治县泡子镇巴里村的赵晓亮，是当地有名的种植大户。他牵头成立的亿丰慧农农机专业合作社承包了1200余亩耕地，托管耕地400亩。眼下正是玉米成长的关键期，赵晓亮每天都要到田里转几圈：“俗话说，手中有粮，心里不慌。咱们这14亿人口的大国，保障粮食安全任何时候都不能松懈。我们要充分利用好各项惠农强农政策，种出更多更好的粮食，同时做好粮食收获和储存，努力做到颗粒归仓。”

坚决制止餐饮浪费行为

“要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。”习近平总书记的重要指示，为各地各部门制定实施更有力的举措、推动全社会深入推进制止餐饮浪费工作指明了方向、提供了根本遵循。

商务部坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，会同相关部门抓紧研究制定制止餐饮浪费的法规，完善餐饮节约规范，研究制定褒奖节约、惩戒浪费的政策措施，将建立制止餐饮浪费的长效机制。

今年3月，《江苏省粮食流通条例》正式施行，明确“鼓励节约用粮，倡导健康消费”。江苏省粮食和物资储备局法规体改处处长赵云芳介绍，立法明确了政府部门、粮食经营主体和用粮单位以及新闻媒体的责任和定位。“要求县级以上政府及其有关部门加强爱粮节粮宣传教育，支持爱粮节粮宣传教育基地建设；要求粮食经营主体和用粮单位运用新设施、新技术和新装备，节约粮食、减少损耗；要求新闻媒体对节约粮食开展公益性宣传，对浪费粮食的行为进行舆论监督。”

位于海珠区的琶醍、广州塔，都是广东省广州市的重点旅游景区，平时人流量大、餐饮消费红火。海珠区把“文明餐桌”活动与餐饮服务食品安全监督量化分级管理相结合，对在树立文明餐桌、反对铺张浪费等方面表现突出的餐饮服务单位，在量化等级评定方面予以加分。“对落实不到位的，加强督促整改，并且在量化等级和信用评价予以扣分处理，让‘文明餐桌’活动执行到位。”海珠区市场监督管理局餐饮食品安全监管科副科长李勇说。

“倡导文明就餐，请珍惜粮食，杜绝浪费。”走进湖南省郴州市苏仙区行政中心机关食堂，首先映入眼帘的是这15个大字。在工作日，来这里吃饭的将近1000人。起初，食堂采取自助餐模式，未限定分量，结果出现不少浪费现象。苏仙区机关事务服务中心和食堂协商改变就餐方式：干部职工在窗口排队，食堂员工负责打饭菜，推行小份菜、分餐制，浪费现象明显减少。苏仙区机关事务服务中心主任陈文革说：“贯彻落实习近平总书记的重要指示，党政机关食堂和党员领导干部要带头发挥榜样作用，我们将采取有效措施，建立健全食堂节约用餐制度。”

在重庆市綦江区机关食堂，随处可见倡导“光盘行动”的温馨提示。“保粮食安全，既要开源，又要节流，坚决制止餐饮浪费行为就是重要的节流渠道。”区委书记袁勤华说，綦江区党政机关把加强厉行节约、反对浪费教育纳入作风建设的重要内容，融入干部队伍建设和机关日常管理之中，不定期曝光铺张浪费的典型案例，引导广大党员干部形成良好风尚。

福建省武夷山市副市长、五夫镇党委书记刘铠维说，习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示后，武夷山市政府第一时间组织集中学习，对杜绝公务活动用餐浪费提出了更高要求。

各级各类学校始终把制止餐饮浪费行为作为日常教育的内容，大力培养学生的节约习惯。

浙江传媒学院通过推出营养简餐、科学制定食谱、做好餐食搭配，并利用大数据研究就餐率及师生的饮食偏好，实现按需、按量供给。后勤服务中心主任缪春华说：“我们将坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，深挖后勤服务的节约能力，大力加强宣传教育，切实培养师生的节约习惯。”

江西理工大学连续多年开展“光盘换水果”活动，南昌大学、南昌航空大学等高校建立了志愿者劝导机制，引导青年学生吃多少打多少，对浪费行为说“不”。

营造浪费可耻、节约为荣的氛围

“要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。”各地各部门贯彻落实习近平总书记重要指示精神，加大宣传教育力度，积极倡导合理、健康的饮食文化，大力破除讲排场、比阔气等不良风气，促进反对餐饮浪费成为全社会的自觉行为。

8月12日上午，在山东省胶州市爱河路，胶州市委宣传部副部长庄孟坤带领创城办公益广告组和实地督导组，对周边餐饮场所开展督导检查。今年，胶州市统一设计制作了以文明餐桌、节俭养德和倡导使用公筷公勺为主题的公益广告。“我们将加大线上线下宣传力度，引导广大市民群众从自我做起，节俭用餐、文明用餐。”

刘春秋是四川省绵竹市的一位自媒体人，制作美食短视频是他的拿手好戏。习近平总书记的重要指示，让他感触良多……这两天，他一头扎进工作室，赶制相关专题短视频。“现在短视频平台经常会推送一些所谓‘大胃王’的吃播内容，但很多都是某些团队为了盈利进行的炒作，造成了浪费。吃播的目的不仅应该是传播美食，更要让大家真正食其滋味、念其根源、知其不易。作为一名自媒体人，我会传播好网络正能量，为节约粮食贡献一己之力。”

“米粒虽小君莫扔，勤俭节约留美名”“一粥一饭，当思来之不易”……走进北京大学的食堂，提倡厉行节约、反对浪费的宣传海报随处可见。在北京大学，食堂可以卖半份菜，米饭多数按“两”售卖，师生可以根据自己的需求酌情购买。“我们提倡适量点餐、推广‘光盘行动’，营造浪费可耻、节约为荣的氛围。”北京大学餐饮中心有关负责人表示，将切实加强引导和管理，培养学生勤俭节约良好美德。

推行科学文明的餐饮消费模式，需要充分发挥好餐饮企业的作用。

8月11日，湖北省武汉市餐饮业协会向武汉市所有餐厅发出倡议：推行“N—1”点餐模式，即10位客人点9人菜，不够时再增加菜品；针对两三位客人进餐，鼓励餐厅推出半份菜和小份菜，在节约的前提下满足消费者品种多样化的需求……“我们每年都会对武汉市餐饮行业的浪费现象展开调研，自2013年开展‘光盘行动’以来，餐饮浪费现象已减少，但仍有不少顾客为了面子多点菜而造成浪费。”武汉市餐饮业协会会长刘国梁介绍，2012年武汉市餐饮行业营业额约为400亿元，浪费率在20%至30%之间，2019年底武汉市餐饮行业营业额超过1200亿元，平均浪费率降至5%左右。“虽然浪费的比例降低了，但总体数额依然惊人，‘光盘行动’仍需要认真推行。”

“给我们上3斤羊肉，要快！”“6个人吃两斤就差不多，不够随时可以再加，浪费就可惜了！”在贵州省习水县，吕相玉经营着两家饭店，主打当地特色的黔北麻羊，生意时常火爆到一位难求，她常积极引导消费者节约用餐。

傍晚时分，南京金陵饭店迎来大量就餐的客人。面对丰富的菜品，很多顾客不知如何选择，对分量更是无从把握。怎样既能吃到特色，又能兼顾到合理的营养搭配？金陵饭店集团董事长狄嘉说，从2013年开始，集团就开始培养职业点菜师，把客人过量点菜的行为“管”起来。“比如，有时候客人就一位，又想尝尝特色，点菜师就会建议客人只点半份菜；有时候4位客人来就餐，点菜师会建议点6个菜即可，等上齐了若是不够再加菜；客人用餐结束后，点菜师和服务员也会主动建议客人打包。”

（本报记者魏薇、吴月、杜海涛、刘洪超、王珂、尹晓宇、姜晓丹、王云娜、刘新吾、邵玉姿、潘俊强、宋豪新、程远州、程焕）

《 人民日报 》（ 2020年08月13日 06 版）