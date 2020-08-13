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在全社会营造浪费可耻节约为荣的氛围

本报评论员

2020年08月13日08:26 来源：人民网－人民日报

　　厉行节约、反对浪费，事在全民、人人有责。习近平总书记近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示，强调要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。

　　“俭则约，约则百善俱兴；侈则肆，肆则百恶俱纵。”必须充分认识到，浪费行为具有“溢出效应”，侵蚀社会资源，损害公共利益。铺张浪费之风，脱离我国基本国情，背离优秀传统文化，败坏社会风气。厉行节约不仅是个人私德，更是社会公德。节俭节约作为一种传统美德和价值追求，无论在国家层面、社会层面还是个人层面，都是社会主义核心价值观的题中应有之义。面对一些地方仍然存在的餐饮浪费现象，只有既加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为，又大力弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统，大力宣传浪费可耻、节约为荣的思想观念，才能标本兼治、春风化雨，让厉行节约、反对浪费成为全社会的共识和行动。

　　在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，就要切实培养节俭节约习惯。“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰”。今天，物质日渐丰盈、生活水平逐步提高，但勤俭节约是我们的传家宝，什么时候都不能丢掉。特别是在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，树牢节约意识、养成节约习惯，具有十分重要的意义。厉行节约、反对浪费是一个民族基本的现代文明素养，但只有把节约变成具体行动，才能标注社会文明的新刻度；只有让节约成为一种社会风尚，才能续写民族美德的新篇章。我们不能满足于做节约的向往者，更要成为节约的行动者。我们是一个有着14亿人口的大国，如果人人都躬行节俭，不弃微末、日积月累，实现从“要我节约”到“我要节约”的转变，让节俭节约成为一种内化于心、外化于行的习惯和修养，那将积累多么巨大的财富，形成多么强大的力量！

　　在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，就要积极践行绿色生活方式。坚持节约资源和保护环境是我国的一项基本国策，厉行节约、反对浪费就是绿色生活方式的内在要求。从节水节电节气到改变出行方式，从落实“光盘行动”到拒绝过度包装，只要从我做起、从现在做起，就能把节俭新风写在生活点滴间。领悟生态文明的真谛，“取之有度，用之有节”，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，拒绝奢华和浪费，才能形成文明健康的社会风尚。

　　在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，还要大力弘扬艰苦奋斗精神。历史和现实证明，一个没有艰苦奋斗、勤俭节约精神作支撑的民族，难以自立自强；一个没有艰苦奋斗、勤俭节约精神作支撑的政党，难以兴旺发达。艰难困苦，玉汝于成。越是人到半山、船到中流，越要警惕未富先奢的陷阱；越是形势复杂、任务艰巨，越要激扬艰苦奋斗的精气神。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚决反对大手大脚、铺张浪费，坚持勤俭办一切事业，这是我们攻坚克难、走向胜利的一大法宝，也是我们迎接挑战、面向未来的底气所在。

　　“善禁者，先禁其身而后人”。广大党员干部特别是各级领导干部要以身作则、率先垂范，以说到做到、带头执行的态度坚持勤俭节约，以踏石留印、抓铁有痕的劲头治理铺张浪费，让人民群众看到实实在在的成效和变化，让全社会以浪费为耻、以节约为荣蔚成风尚。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月13日 01 版）

(责编：许心怡、崔元苑)


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