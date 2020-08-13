聚焦“保护利用黑土地”

习近平总书记近日在吉林考察时强调，要认真总结和推广梨树模式，采取有效措施切实把黑土地这个“耕地中的大熊猫”保护好、利用好，使之永远造福人民。

如何保护好、利用好黑土地？记者采访了几位全国人大代表。

——编 者

全国人大代表、黑龙江省农业农村厅厅长王金会：

增加耕地轮作休耕

作为国家重要的农产品生产基地，黑龙江承担着保障国家粮食安全和维护农业生态安全的重要责任，保护好黑土地，促进农业可持续发展任重道远。要推广复制业已成熟的黑土地保护技术模式，促进土壤有机质含量恢复提升，进一步增强粮食综合生产能力，真正做到“藏粮于地”“藏粮于技”，当好维护国家粮食安全的“压舱石”，为子孙后代留下沃野良田和生存发展空间。建议进一步扩大黑土地保护利用试点范围，通过田间工程措施减少坡耕地水土流失和土壤沙化。黑龙江省耕地面积大，平坦连片，适合机械深松作业。这对保护和提升黑土耕地质量意义重大，建议国家提高秸秆还田机械单机补贴额度，加大深松整地补贴力度。应该继续增加耕地轮作休耕试点面积，加快促进米豆轮作，加快建立合理的耕作制度，减少井灌稻区地下水开采，促进农业可持续发展。

（本报记者 方 圆采访整理）

全国人大代表、吉林大学地质调查研究院院长孙丰月：

做好黑土区利用规划

黑土是宝贵的自然资源，是肥力最高、最适宜农耕和最具生产潜力的土壤。动态监测黑土地土壤质量及生态系统是保护好、利用好黑土地的基础。应该加快研制和建设动态监测系统，包括黑土地土壤质量及生态系统监测站网、黑土地资源综合管理与服务系统、遥感综合应用示范基地和重大科研平台等。整合地质调查、土地调查、农业、林业、牧业以及水利部门等调查成果，在国土“一张图”工程基础上建立黑土资源信息共享平台，为全面认识和管理黑土资源提供信息保障。开展区域空间规划体系研究，从源头做好黑土区土地利用规划，管控土地利用方向，扼制黑土退化，才能实现黑土资源的可持续利用，建议建立和完善黑土区区域空间规划体系，统筹黑土资源保护利用。

（本报记者 孟海鹰采访整理）

全国人大代表、辽宁营口市农业农村综合发展服务中心高级农艺师韩秋香：

加大土壤改良科技投入

东北地区是我国的粮食主产区和商品粮基地，对维护国家粮食安全，应对各种风险挑战具有重要的战略意义。“一两土二两油”的黑土地十分宝贵。近年来，东北黑土地从数量到质量都有所回升，遏制了量减质退现象。其中一个重要原因是加大了黑土地保护的科技投入。

保护黑土地，必须坚持科技先行。建议对修复、治理耕地的土壤改良技术、培肥地力技术，以及有利于保护黑土地的农业生产技术体系和社会服务体系的研发和创新，给予更大的政策支持和资金鼓励，为提高生态品质和农业生产效率提供科技保障。应该协同推广黑土地秸秆深耕、梨树模式等先进耕作技术，实现农业生产的良性再循环，创新基本农田数量、质量、生态“三位一体”新格局，实现可持续发展。此外，应该多措并举宣传、贯彻民法典中有关生态保护的相关规定，坚守黑土地永久基本农田红线。坚决遏止、处罚侵占黑土地的违法行为。

（本报记者 刘洪超采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年08月13日 18 版）