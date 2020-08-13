向“舌尖上的浪费”说不

近日，习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示。他指出，餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。

保障国家粮食安全是一个永恒的课题，对于我们这个拥有14亿人口的大国来说更是如此。近些年，我国粮食产量屡创新高，尤其在今年遭遇新冠肺炎疫情影响下，夏粮又获丰收，给我国抗击肺炎疫情、稳定社会生产秩序提供了战略定力。

然而，联合国研究报告显示，今年世界共有25个国家面临严重饥饿风险，全世界将有6.9亿人处于饥饿状态，世界面临至少50年来最严重的粮食危机。在粮食生产连年丰收的大好局面下，更要时刻铭记粮食安全是国家安全的重要基础，对粮食安全始终要有危机意识。拒绝“舌尖上的浪费”，是珍视粮食生产来之不易的成果，更是把危机意识转化为现实行动，让浪费可耻、节约为荣在全社会蔚然成风。

党的十八大以来，随着中央“八项规定”“六项禁令”的贯彻实施，曾屡禁不止的公款吃喝现象得到有效遏制，“行贿受贿要不得，吃吃喝喝没问题”的不正作风极大扭转，“厉行节约、反对浪费”成为党风廉政建设的重要导向。然而，不排除部分干部仍有在规定允许的条件下继续公款吃喝的想法。因此，除了巩固前阶段党风廉政建设的成果，未来要通过更强有力的约束监督，让遏制公款吃喝成为党政干部的自觉意识。另外，减少公款吃喝，也是政府节流之举。政府在切实过好紧日子的同时，能把更多结余资金用于人民群众的“好日子”，惠民施政的作为空间将更为广阔。

在更广泛社会范围内，拒绝“舌尖上的浪费”要着力转变公众餐饮消费习惯，要让公众的节俭意识内化于心，使光盘行动成为公众的自觉行动。

在现实生活的餐饮消费中，打包越来越成为风尚。不过，仍有人认为菜往多里点，才能“彰显”待客之道，“撑起”社交场面。这样的消费心态，既是受不合时宜的传统观念困扰，也是不顾节俭之道的虚荣心在作祟。

无论在餐厅就餐，抑或居家饮食，来自舌尖的浪费加重了粮食生产压力，给末端餐饮垃圾处理带来困扰。从消费行为来说，餐饮浪费也增加了公众日常开支，不利于消费理性形成。

浪费行为无法优化社会的粮食资源配置，更无法提升公民消费层级，只能造成资源的无端流失。因此，理性的观念应是个人要遵循减量餐饮消费，在日常生活场景、社交范围内，推动节约之风在餐桌落地。只有更多人自觉行动起来，全社会的理性餐饮消费之风才能真正形成。

为铺张餐饮消费做减法，除了可以改变餐饮消费的社会心态，也能扭转社会餐饮喜好，让公众拥抱健康生活。饮食不仅是社交，也关乎营养摄入。在“吃得饱”到“要吃好”的饮食偏好转变中，节俭能让人们重新审视饮食结构，重视营养均衡，讲究餐饮品质。

根据相关研究，中小学校食物浪费严重，超过了城市餐饮平均浪费水平。青少年学生处于“三观”形成的关键阶段，经济来源也主要来自家庭。在校园内刹住餐饮浪费之风，让“一粥一饭，当思来之不易”成为学生的行动遵循，他们才能体会家长艰辛和生活不易，在走进社会后自觉践行节约美德。

制止餐饮浪费是理念革新，也离不开具体践行。制止餐饮浪费，要让餐饮消费场景中有更鲜明的节约导向，餐饮消费过程要创新节约举措。在许多餐饮企业顺利迎来复工的背景下，商家也要以实际行动担起责任，善意提醒顾客理性节约消费。

杜绝餐饮浪费也是推动资源节约型社会形成的必要环节。在生活中，减少使用塑料制品，推动绿色健康出行和向“舌尖上的浪费”说不，均是在弘扬节约之风。这些良好的生活习惯彼此呼应，共同缠绕在理性勤俭、居安思危的社会生活之树上。（白毅鹏）