欧洲控制疫情反弹面临巨大考验

欧洲各地近期普遍遭遇罕见的连续高温天气。似火骄阳炙烤着大地，也“烤”验着欧盟防控新冠肺炎疫情的能力。欧洲疾控中心日前警告欧盟成员国，须提高防范意识、收紧防控措施，严防疫情再次冲击。

自7月底以来，滚滚热浪席卷欧洲大部分地区。多个西欧国家遭遇了历史罕见的连续高温天气，法国多地最高气温超过40摄氏度，就连欧洲“避暑胜地”比利时也迎来长达近10天的持续炙烤。比利时皇家气象局连续发布高温红色警报。炎热难耐的大批欧洲民众不约而同地涌向海滩。在比利时北部的奥斯坦德、克诺克等海滨小城，游人如织，狭长的海滩上人满为患，政府规定的“保持社交安全距离”等防控措施形同虚设。在疫情较为严重的安特卫普等地，政府不得不暂停此前发布的宵禁令，允许市民在夜间出门纳凉。

炎热天气加上人们对于防疫措施的精神“疲劳”，给欧洲控制疫情反弹带来巨大考验。比利时公共卫生研究所发布的最新数据显示，7月31日至8月6日，比利时平均每天新增580例新冠肺炎确诊病例，这一数据比此前一周上升了19%。8月7日至11日，比利时每天新增确诊病例都在700例以上。截至8月11日，比利时全国的基础传染率R值为1.12，说明病毒仍在继续扩散，已有230多个城镇超出了1周内每10万居民新增20例确诊病例的阈值。比利时病毒学家范·兰斯特警告称，如果疫情不能得到有效控制，政府将不得不进一步收紧防控措施，不排除再度“封城”的可能。

欧洲疾控中心8月10日发布的最新疫情评估报告指出，由于政府防控措施松懈、民众防范意识下降，欧洲多个国家和地区疫情已经出现明显反弹。欧洲疾控中心警告称，除了能够严格执行“保持社交安全距离”措施的国家，欧洲地区疫情扩散的总体风险很高。该中心首席科学家卡奇波尔强烈建议欧盟所有成员国：“一方面要继续告诫民众，新冠病毒的现实威胁依然十分严峻；另一方面，应严格落实防止疫情扩散和加大检测力度等切实举措。”

然而，欧盟机构和专家们的警告并未得到所有民众的理解和响应，更有甚者，一些人非但不思抗疫，反而发起抗议活动、寻衅滋事。随着疫情反复，德国联邦和地方政府被迫再次收紧防控措施，包括在公共场所强制佩戴口罩、针对疫情严重地区发布旅行禁令、重启小范围限行等。这引发了德国部分民众的强烈抵制。8月初，德国首都柏林市中心爆发多起“反对政府防疫政策”的大规模抗议活动，示威者要求德国各级政府立即取消所有针对疫情的防控措施，有人还公然宣称新冠肺炎疫情是一场“阴谋”，并指责政府“侵犯人权”。仅8月1日的示威游行就有多达2万人参加，示威者中几乎无人佩戴口罩，人们根本不保持防疫安全距离。部分激进分子与维持秩序的警察发生冲突，造成20多名警员受伤。德国联邦卫生部长施潘严厉批评示威人士“不负责任”，强调“我们只有保持理性、毅力和合作精神才能早日战胜疫情回归正常生活”。巴伐利亚州州长索德尔也表示：“第二波疫情实际上已经来了，所有人切忌麻痹大意，更不应该散布阴谋论，必须全力以赴防止病毒进一步传播。”

8月8日，在比利时布兰肯贝赫海滩，数十名年轻游客因口角引发斗殴，随后他们对闻讯赶来的警察发起猛烈攻击。布兰肯贝赫市市长杜贝利表示，高温让这些年轻人头脑发热，这种不仅违反防疫规定而且涉嫌袭警的行为不可接受。一个名为“病毒疯狂”的比利时反政府组织计划于8月16日在布鲁塞尔举行示威活动，抗议政府采取“限制自由和破坏经济的防控疫情措施”，并要求比利时首相抗疫顾问、病毒学家范·兰斯特辞职。被誉为“比利时钟南山”的兰斯特直斥此举“荒谬至极”，他说，“这些人竟然以为让我辞职就能使情况变好，真是重新定义了什么叫可悲”。

目前，欧盟及成员国政府正尽力在防控新冠病毒与恢复社会经济生活之间寻求平衡，努力阻止疫情再次大规模暴发。多位欧洲病毒学家指出，当前正处在决定欧洲疫情走向的关键时期，能否避免重回封闭，在很大程度上取决于民众遵守防疫规定的定力。令人略感欣慰的是，欧洲各国的新冠病毒检测能力正在不断提升，欧盟首支新冠疫苗也有望在今年年底前面世。

本报布鲁塞尔8月12日电

中青报·中青网驻欧盟记者 鞠辉