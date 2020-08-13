国家卫健委印发《农贸市场疫情防控技术指南》 建议生鲜等摊位经营者加强个人防护

昨天，国家卫健委印发《农贸（集贸）市场新冠肺炎疫情防控技术指南》。《指南》共六个部分，从“环境-物品-人员”全链条、“市场整体-公共区域-销售摊位”各环节的关键风险点入手，提出了30条具体措施及技术要求，科学规范市场环境卫生和消毒等措施，指导市场管理者、经营者、摊主以及顾客全方位防控与防护，达到切断病毒传播途径、保护易感人群的目的。具体包括市场日常卫生管理制度、市场内卫生要求（包括环境卫生设施、公共区域卫生、销售区卫生）、从业人员及顾客个人防护、应急处置等方面。

一是关于日常卫生管理制度。强调建立环境卫生管理、健康监测、分类卫生管理、全日制保洁等制度，提出市场内产品溯源、检验检测及综合评价等要求，压实场内开办者、经营者责任，建立健全农贸（集贸）市场常态化疫情防控制度。

二是关于市场环境卫生设施。强调室内空气流通，合理使用空调，规范厕所卫生、垃圾收集、给排水、病媒生物防制、洗手等设施配备和卫生管理要求，优化完善农贸（集贸）市场整体卫生环境。

三是关于公共区域的卫生要求。提出公共区域的环境卫生、货物运输、保洁用品等清洁消毒措施，强调门把手、电梯按键、扶梯把手、公平秤等高频接触物体表面，每天定期清洁消毒，强调水产区、牲畜区、熟食区实施分区分离、物理隔离等，共同落实公共区域的预防性防控措施。

四是关于销售区的卫生要求。强调摊位落实保洁制度，经营者自觉维护摊位内环境卫生，对自家的砧板、刀、刮鳞器、绞肉机等、冰箱（柜）、工作服、围裙等保洁消毒，重点对冷冻（藏）品外包装如何消毒处理提供操作指导，将精细化的防护措施落实到最小单元。

五是关于个人健康防护。强化从业人员和顾客戴口罩、戴手套、保持手卫生和1米以上社交距离等防护措施。对生鲜宰杀等摊位的经营者，建议穿戴防水围裙、橡胶手套等特殊防护用品，最大限度地降低暴露和感染风险。

六是关于应急处置流程。除了与其他场所应急应对共性防控措施外，强调如因疫情关闭市场，应先妥善处理相关物品，防止腐败变质及污染扩散，以便后续开展清理和消毒，应急处置措施不留空挡、不留隐患。（记者 熊颖琪）