北京餐饮市场响应“制止餐饮浪费”  菜品减量减价 “光盘”赠送奖励

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示。昨日，包括北京在内的全国各地多个餐饮、烹饪协会接连发出倡议，倡导文明消费、节约用餐，并号召餐饮零售企业主动提供小份菜、小包装食品等。北京青年报记者昨日探访多家餐厅了解到，不少餐厅已推出小份菜，华天集团旗下老字号餐企还通过食材利用，厉行节约、避免浪费。

餐企推“半份菜”“一人食”

在近年来“光盘行动”的倡导下，“舌尖上的浪费”已经有所改观，但随着疫情缓解，部分餐厅就餐人数上升，还是能看到不少剩饭剩菜现象。一些餐饮品牌和零售业态已经通过减小食品包装、推出“一人食”套餐等行动，减少食物浪费，倡导文明消费。

昨日中午，海底捞餐厅翠微门店的电子屏上滚动播放倡导节约及“光盘行动”的宣传海报。海底捞火锅店是较早设有半份菜的餐馆之一。“基本每种菜品都可以点半份，价钱和分量都是整份的一半，这样既能满足顾客对菜品多样化的需求，也能避免浪费。”海底捞相关负责人介绍，每家门店的服务员会主动提醒顾客适量点餐，还会根据顾客用餐人数给出建议和提醒，避免浪费。

华天集团旗下各家老字号，也有不少餐馆都推出了小份菜。比如，全聚德推出“一人食”烤鸭套餐，从烤鸭、鸭饼、蘸料，到盐水鸭肝、新鲜蔬菜、乌鱼蛋汤等菜品，每样都是一小份，既满足了部分消费者的需求，同时也能避免浪费。

半份东坡扣肉24.9元、半份尖椒肉丝22.9元、半份麻婆豆腐12.9元……昨天，眉州东坡酒楼对消费者最喜欢的菜品进行了梳理，并在各门店推出10种半份半价菜。消费者赵女士表示：“餐厅推出半份菜挺好的，有时点多了确实吃不完，浪费太可惜了。”

除了餐饮企业，便利店也推出了小包装商品。北青报记者从连锁便利店品牌便利蜂了解到，便利蜂一直推广小包装商品、小份菜，受到消费者欢迎。因此便利蜂的热餐、零食、水果、酒水饮料等品类中，均有小份包装产品，且销售一直稳定上升。

餐厅为“光盘”顾客发奖

为了鼓励消费者“光盘”，华天集团旗下老字号门店还会通过给“光盘”的消费者发红包、奖励优惠菜品等方式来鼓励节约。

近期，眉州东坡酒楼也将开始为顾客赠送“光盘”奖励。“只要顾客在店内用餐不剩菜，店里就会赠送6元小饭票，下次用餐可以无限制使用。”眉州东坡相关负责人介绍。

北青报记者在走访中发现，最先发起及践行“光盘行动”的龙人居餐厅，将水煮鱼中的油主动提供给顾客打包回家炒菜，把辣椒做成辣椒酱送给顾客，“我们尽量把食材最大化利用，比如辣椒重新调味后做成辣酱，免费送给顾客，回家可以拌面、拌饭广受好评。”

遇到顾客点餐后吃不完的现象，各家餐馆都会主动提醒消费者进行打包。全聚德相关负责人介绍，店里对打包外带和外卖会收取一次性餐盒费，但在店内堂食后打包则不收取额外费用，以此来鼓励消费者不浪费。

后厨减少食材浪费

除了在餐桌上避免浪费，不少餐馆更是从后厨开始厉行节约。据悉，华天集团旗下老字号餐馆通过提高食材出成率和利用率，减少食材浪费和厨余垃圾的产生。例如，鱼类菜肴是同春园饭店中比较受欢迎的菜品，店里通常将鱼身做成鱼片，将鱼头做成砂锅煲鱼头，将鱼尾做成红烧划水，既不影响食用，又减少厨余垃圾。

同和居饭店则发动厨师们不断进行菜品创新，提高食材利用率。“例如，常见的食材笋，我们把笋身做成干烧冬笋，笋尖就做糟溜三白的辅料；再比如，我们将雪梨挖出来的球做成醉雪梨，剩余部分就用来熬制雪梨银耳汤。”店里厨师说。

此外，华天旗下鼓楼马凯餐厅、新川面馆、惠丰酒家等餐馆还陆续引入垃圾减量装置，尽量降低做菜和就餐过程中产生的厨余垃圾。“装置不仅实现油水分离，还会将厨余垃圾做粉碎、挤压处理，可以实现厨余垃圾减量三四成。”华天集团相关负责人介绍。

位于簋街的胡大饭馆，在进货、销售、库存等环节进行数据化管控，与净菜供应商合作，提高门店食材的可用率，避免库存积压而导致食材浪费。文/本报记者 李佳

内存

行业协会：不误导消费者超量点餐

昨日，北京烹饪协会、北京市餐饮行业协会向全市餐饮行业和广大消费者发出树立节约美德、深入实施“光盘行动”的倡议。

倡议提出，要积极打造节约型餐饮，倡导“厉行节约、反对浪费”的社会风尚，深入开展“光盘行动”，积极采取各种有效措施，结合疫情以来餐饮业发展趋势，将制止餐饮浪费行为作为餐饮业常态化工作任务。

倡议提出，餐厅要引导广大消费者树立科学饮食新理念，引导青少年消费者养成崇尚节约、厉行节约的良好习惯，自觉抵制铺张浪费，提倡绿色消费，珍惜粮食，注重膳食均衡，合理搭配菜品，不误导消费者超量点餐，共同营造良好的餐饮氛围。

同时，倡议餐饮企业提供“半份、半价”“小份、适价”服务方式，倡导“光盘行动” ；带头不使用一次性餐具，提供环保打包服务。（文/本报记者 李佳）