进一步改善医疗服务行动计划2020全国宣讲会（辽宁站）会议第二轮通知

各有关单位：

为继续深入推进《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020 年）》（国卫医发【2017】73 号），围绕2020 年改善医疗服务重点工作，以多种形式进行改善医疗服务典型的推广和宣传，在国家卫健委医政医管局、辽宁省卫生健康委员会的指导下，由人民网·人民健康联合中国医科大学附属盛京医院举办的“进一步改善医疗服务行动计划2020全国宣讲会（辽宁站）”定于2020年8月22日至23日在中国医科大学附属盛京医院医药研究教育发展基地举行。

2020年是第二个改善医疗服务三年行动计划的收官之年，我国医疗服务正从“信息化”迈向“智慧化”。大会紧紧围绕“构筑智慧医疗新生态，助推智慧医院新基建”这个主题，邀请政府主管部门领导、智慧医院建设优秀代表、行业专家共聚一堂，从政策到落地，从成功案例的实践经验分享，从智慧医疗服务与保障分别展开话题探讨。

大会的主要内容分为两部分：一是举办进一步改善医疗服务行动计划2020全国宣讲会（辽宁站），会议内容包括：智慧医院建设政策解析、顶层设计深度分享；智慧医疗、智慧服务、智慧管理、智慧保障探索；5G时代智慧医院建设与发展。二是召开中国医学装备协会智慧后勤与保障分会年会，会议内容包括：聚焦后疫情时代：智慧医院运维与保障，新变革、新启航；智慧医院建设思维与管理全新变化；医院分享后勤保障经典案例；严选顶尖产品，技术点燃智慧运维新引擎。

让我们相聚在美丽的辽宁沈阳，参加“进一步改善医疗服务行动计划2020全国宣讲会（辽宁站）”，探讨交流智慧医疗的未来、科技创新的最新成果，持续推进智慧医院建设的实践与发展，将智慧医疗引领尖端技术融入健康医疗服务的各层次，从而为患者提供高质量的医疗服务。

报名参加会议，请识别下方二维码，点击菜单栏【精品推荐】 中“2020全国宣讲会”

会务组联系人：李树翔 15811214008 刘 斌 18303432815

马利锋 18611815828 陈 梦 135881443

会议住宿咨询：

中国医科大学附属盛京医院医药研究教育发展基地客房部（会场宾馆），订房电话：魏欣经理13840370978，张玲经理18004946593；

沈阳新都绿城喜来登酒店（早晚班车） ，订房电话：王恬恬经理 15942005090，024-31619999；

会议班车信息：医院代表抵达沈阳市后，可前往沈阳市二十一世纪大厦地铁站，乘坐组委会大巴班车。

班车时间：8月21日9：00至22:00（1小时/趟）;班车车程：45分钟；班车路线：沈阳市二十一世纪大厦地铁站————沈阳新都绿城喜来登酒店（沈阳浑南新区沈中大街101-1号）——中国医科大学附属盛京医院医药研究教育发展基地（中国辽宁省本溪经济开发区木兰路7号）。

人民网·人民健康

中国医科大学附属盛京医院

2020年08月11日

进一步改善医疗服务行动计划2020全国宣讲会—辽宁站论坛日程

中国医学装备协会智慧后勤与保障分会学术年会论坛日程