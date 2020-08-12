国家卫健委：8月11日新增确诊病例25例 其中本土病例9例

人民网北京8月12日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至8月11日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，8月11日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例25例，其中境外输入病例16例（广东6例，上海4例，内蒙古1例，浙江1例，福建1例，山东1例，四川1例，陕西1例），本土病例9例（均在新疆）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例58例，解除医学观察的密切接触者1385人，重症病例较前一日减少4例。

境外输入现有确诊病例158例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例2216例，累计治愈出院病例2058例，无死亡病例。

情况显示，截至8月11日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例761例（其中重症病例40例），累计治愈出院病例79342例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例84737例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者802908人，尚在医学观察的密切接触者23039人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例（境外输入12例）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察15例（境外输入6例）；尚在医学观察无症状感染者288例（境外输入141例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例4707例。其中，香港特别行政区4181例（出院3052例，死亡58例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区480例（出院443例，死亡7例）。