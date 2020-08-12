蛋价为何近期不太“淡定”？

近来，快速上涨的鸡蛋价格引发关注。据农业农村部数据，8月10日，全国农产品批发市场鸡蛋平均价格为每公斤8.33元，相对于7月7日每公斤6.26元的平均价格，一个多月鸡蛋价格上涨了约33%。对于鸡蛋价格上涨，市民、养殖户、行业专家怎么看？记者就此进行了采访。

环比涨同比跌 养殖户松了口气

“今年以来，鸡蛋价格好像都没涨过，但最近两三周感受比较明显，之前9块钱一盒的鸡蛋，这周涨到了11块。”上海市民黄阿姨说。

“可能因为短期内蛋价涨幅较大，所以大家感受比较强烈，但对于养殖户来说，与其说是涨价，不如说是蛋价回归正常。”安徽省池州市一家蛋鸡养殖企业负责人陈金安表示，今年鸡蛋价格一度跌至每斤3元以下，“就我们企业来说，一直承担着亏损压力，如今回归到正常价格，觉得松了口气。”

“现在的价格不好也不坏，预计接下来行情会好些。”安徽省固镇县的养殖户庄忠浩养了3万只蛋鸡，此前受疫情和洪水影响，鸡蛋运输不那么顺畅，一直低价。现在市场供应减少，蛋价才开始上涨。

上海个体商户经营者郑先生，常年批发鸡蛋制作茶叶蛋。他告诉记者，年初刚恢复营业的时候，上海农贸市场里最低拿到过每斤2.64元的鸡蛋，“尽管从7月开始一路上涨，但跟去年同期相比蛋价还是偏低的。”郑先生说。

农业农村部监测的数据也显示，7月份全国集贸市场鸡蛋月均价为每公斤8.25元，环比涨1.5%，同比跌20.5%。十个鸡蛋主产省份月均批发价为每公斤6.10元，环比涨1.3%，同比跌32.3%。专家表示，当前蛋价与近三年同期相比，仍处于偏低水平。

高温高湿抑制产量 两节备货拉动需求

持续低迷的鸡蛋价格为何在近期出现大幅上涨？不少专家表示，近段时间正是鸡蛋供应淡季与消费需求旺季相遇的时期，供需两端多重因素促成了鸡蛋价格上涨。

——市场持续低迷，蛋鸡存栏量下降，产能不足。上海步耘投资总经理时岩表示，去年猪肉价格上涨带动了鸡蛋价格上扬，刺激了养殖户的增产积极性，但上半年鸡蛋价格的持续低迷也让经营压力骤增，使得养殖企业一方面把下蛋的母鸡当作肉鸡卖掉，另一方面补栏的积极性也不高，产能不足导致短期鸡蛋供应偏紧。

——高温高湿、洪水灾害，产蛋量普遍下降。芝华数据研究总监袁松表示，7月天气酷热，加之今年雨水偏多，高温高湿对蛋鸡的产蛋量产生影响。陈金安也表示，今年的洪水使得安徽不少养殖户受到灾害影响，蛋鸡产蛋量进一步减少。

——两节备货、餐饮复苏，消费市场正值需求旺季。“其实每年七八月份，鸡蛋价格都会有一个季节性上涨，因为不少食品加工企业都从这个时候开始为接下来的中秋节、国庆节备货。”时岩说，“此外，随着餐饮消费的持续复苏，餐饮业对于鸡蛋的需求也随之增加。”

短期涨势会受到压制 蛋价有望较快“淡定”

农业农村部市场与信息化司在日前发布的“2020年第31周国内外农产品市场动态”中提到，往年同期蛋价也会上涨，但是涨幅没这么大，目前市场鸡蛋销售并没有出现供不应求的情况。食品加工企业等大宗采购在一定程度上扩大了蛋价的涨幅，从往年价格走势看，后期蛋价还有上涨空间。

东吴证券分析认为，由于8月底学校开学，加上中秋节、国庆节双节来临，季节性需求因素将支撑鸡蛋价格上涨。

“不过，蛋价大幅上涨后，养殖户淘汰鸡的积极性开始下降，有助于产能的增加。”袁松说，“因此，蛋价上涨的空间会受到压制，难以复制7月迅猛上涨的局面。”

“尽管短期内有上涨空间，但这波涨势不会持续很长时间。”时岩表示，因为蛋鸡养殖整体来看仍然存在产能过剩的问题，随着现有蛋鸡的不断成熟，鸡蛋供应会慢慢跟上，需求旺季过去之后，鸡蛋价格会缓慢步入下行通道。

部分养殖户也表示，下半年生猪出栏量将增加，猪肉供给将会逐步恢复，也对鸡蛋的消费市场产生挤压，“中秋旺季之后，蛋价估计要面临下行压力。”（新华社记者王默玲、董雪）